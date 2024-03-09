Назвали це "святковим салютом": одразу після авіабомби росіяни вдарили по Херсону з артилерії

Близько 22:00 8 березня російські окупанти вдарили авіабомбою по Херсону. Снаряд впав біля багатоповерхівки, є руйнування та постраждалі. Грюкотіння почули навіть на околицях міста.

На цьому росіяни не зупинилися й одразу почали обстрілювати місто з артилерії. Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань, зауваживши, що ворог вкотре відзначився цинічністю.

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Деталі обстрілу

За словами депутата, вибух був настільки потужний, що навіть люди, які мешкають у віддалених районах Херсона, відчули, що начебто здригнулося абсолютно все місто.

Однак удар авіабомбою був лише початком. Після розпочався масований артилерійський обстріл, який не вщухав доволі тривалий час. Окупанти намагалися зробити так, щоб рятувальники не мали можливості визволити людей з-під завалів та допомогти тим, хто постраждав від атаки.

Внаслідок влучання авіабомби постраждав 7-річний хлопчик . Його доставили до лікарні. Медики діагностували вибухову травму та контузію. Він залишається під наглядом лікарів. Життю дитини нічого не загрожує.

Попри артилерійський обстріл, героїчною працею працівників ДСНС та інших ліквідаторів вдалося врятувати хлопчика та деблокувати двох літніх людей з квартири на третьому поверсі.

Окупанти у своїх пабліках масований обстріл авіабомбою та артилерією назвали "святковим салютом". Цинічність окупантів переходить абсолютно всі межі. Вони просто навмисно залякують цивільних людей та обстрілюють їхні домівки,

– підкреслив Сергій Хлань.

Вранці 9 березня росіяни знову повторили масований артилерійський обстріл по місту Херсону. Ворог вкотре бив по багатоповерхівках та приватному сектору. І, на превеликий жаль, атаки не припиняються.

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