Росіяни вдарили по дитсадку в Херсоні: деталі жахливої атаки
На світанку 23 серпня російські окупанти завдали підступного удару по Херсону. Вони випустили дві керовані авіабомби на дитсадок у житловому кварталі.
Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань сказав 24 Каналу, що жителі міста чи не щодня стикаються з російським тероризмом.
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"Сьогодні перед ранком абсолютно жахливий випадок. Окупанти поцілили двома керованими авіабомбами в дитячий садочок у дворі житлового кварталу", – розповів Хлань.
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За його словами, ударна хвиля винесла всі вікна в багатоповерхівках аж до верхніх поверхів. Наразі офіційно відомо про сімох постраждалих, але їхня кількість може збільшитись.
Яка ситуація на Херсонщині
Протягом минулої доби росіяни 13 разів обстріляли Херсонську міську територіальну громаду. Крім Херсона, постраждали також Садове та Комишани.
Унаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще четверо – отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Чому росіяни посилили обстріли Херсонщини
- Після підриву Каховської ГЕС та затоплення окупанти були змушені відігнати свою техніку та зменшити кількість обстрілів. Однак ситуація змінилась.
- До слова, Каховське водосховище майже повністю зникло. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак поділився новими кадрами колишньої водойми.
- Попри підтоплення на лівобережжі Херсонщини, росіяни повернулись на позиції та посилили обстріли. Так, 13 серпня ворог завдав потужних ударів по обласному центру та майже всьому узбережжю Дніпра.
- Крім того, 16 серпня росіяни вдарили по центру Херсона. Унаслідок атаки постраждало троє людей, зокрема 55-річний чоловік, який проходив лікування проти ішемічного інсульту.
- Однак навіть на окупованій Херсонщині люди не здаються. Зокрема, 17-річний юнак спалив ворожий прапор і написав патріотичне гасло перед сільрадою, де засіли окупанти.