Росія вкотре атакувала станцію метро "Лук'янівська", поки там ховалися сотні людей

Під час нічної масованої атаки Росії на столицю України виникло багато пожеж та була зруйнована цивільна інфраструктура. Зокрема пошкоджень зазнала станція метро "Лук'янівська", яка раніше неодноразово вже була атакована окупантами.

Під час російського удару на станціях метро укривалося понад 16 тисяч людей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київський метрополітен.

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Яких пошкоджень зазнала київська станція метро

Вночі на 24 квітня Росія завдала масштабного комбінованого удару по Києву. Є загиблі, багато людей поранені та перебувають у лікарнях, зокрема діти.

Також цієї ночі вже вп’яте зазнала пошкоджень станція "Лук’янівська", зокрема пошкоджено скляний купол і фасад, ударною хвилею вирвало частину ДСП, посічено назву станції,

– йдеться у повідомленні.

У метрополітені зазначили, що фахівці активно працюють над усуненням наслідків. Огороджені деякі ділянки вестибюлю, але пасажирські перевезення відбуваються безпечно. Станція працює згідно з графіком у звичному режимі

Люди перебувають у метро під час ворожого обстрілу / Фото КМДА

Також у повідомленні запевнили, що всі 46 підземних станцій працюють цілодобово в режимі укриття. Черговий персонал видає стільці, ковдри, матраци та модульні лави. Працівники радять брати з собою теплі речі, коли люди йдуть на станцію вночі.

Нагадаємо, що Росія атакувала станцію метро "Лук'янівська" ще на початку цього року – у січні. Унаслідок атаки тоді постраждали також ресторан швидкого харчування McDonald's та будівлі, яким повибивало вікна. У станції метро були пошкоджені скляні елементи входу. Її довелося на певний час закрити на вхід і вихід.