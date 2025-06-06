Цинічний обстріл столиці, – поліцейські показали перші хвилини після удару по будинку в Києві

Ворог масовано обстріляв Україну в ніч проти 6 червня, у столиці є пошкодження в 6 районах, постраждали люди та є загиблі. У поліції показали перші хвилини після російського удару по будинку.

Про це пише 24 Канал із посиланням на патрульну поліцію Києва.

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Поліцейські зафіксували перші хвилини після ворожого удару по будинку

Правоохоронці опублікували перші хвилини з бодікамер патрульних після ворожого удару по житловому будинку в Солом’янському районі.

Момент після обстрілу столиці: дивіться відео патрульної поліції

Співробітники патрульної поліції та рятувальники допомагали людям залишити оселі, супроводжували їх до безпечного місця.

Ми надавали необхідну допомогу та забезпечували під’їзд спецтранспорту,

– розповіли правоохоронці.

Вони закликали українців дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги. "Не ігноруйте сигнали: укриття рятують життя", – зазначили поліцейські.

Що відомо про ворожий удар по Києву 6 червня

У ніч проти 6 червня росіяни загалом запустили по Україні 452 засоби повітряного нападу. "За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряною обороною знешкоджено 406 засобів повітряного нападу противника по всій території країни", – пояснили в Повітряних силах.

У Києві постраждали 6 районів, загинуло 4 людини. Унаслідок атаки постраждали щонайменше 20 людей, серед них – дитина. Серед наслідків російського обстрілу столиці:

У Солом'янському районі виникла пожежа в нежитловій зоні. Її вдалося ліквідувати, врятовано 3 особи.

виникла пожежа в нежитловій зоні. Її вдалося ліквідувати, врятовано 3 особи. У Дарницькому районі зафіксували падіння уламків збитих повітряних цілей на щонайменше трьох об'єктах, зокрема на дитячому майданчику. Попередньо, там без жертв та постраждалих.

зафіксували падіння уламків збитих повітряних цілей на щонайменше трьох об'єктах, зокрема на дитячому майданчику. Попередньо, там без жертв та постраждалих. У Голосіївському районі виникла пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури, пошкоджено заклад освіти. Також відбулося падіння уламків збитих цілей біля АЗС.

виникла пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури, пошкоджено заклад освіти. Також відбулося падіння уламків збитих цілей біля АЗС. У Деснянському районі виявлено уламки збитого ворожого БпЛА на відкритій території.

виявлено уламки збитого ворожого БпЛА на відкритій території. У Шевченківському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в зоні нежитлової забудови.

внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в зоні нежитлової забудови. У Дніпровському районі зафіксовано суттєві пошкодження АЗС та падіння уламків на відкритій території.

До ліквідації наслідків атаки на столицю залучалися 254 рятувальники, кінологічні розрахунки, психологи, 53 одиниці техніки ДСНС та волонтери Українського Червоного Хреста.