Авіаексперт назвав головну небезпеку від KN-23, якою Росія могла вдарити по Києву

Вранці 20 грудня Росія могла вдарити по Києву балістичними ракетами KN-23 північнокорейського виробництва. Їхня точність вкрай низька, тому їх застосовують для ударів по цивільному населенню, аби заподіяти якнайбільшої шкоди.

Це зброя невибіркової дії, яка заборонена міжнародним законодавством. Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Богдан Долінце, наголосивши, що дуже складно визначити ціль, куди може влучити північнокорейська ракета KN-23.

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KN-23 – зброя для знищення цивільних

Російські окупанти могли вдарити по Києву північнокорейськими балістичними ракетами KN-23, які є певними аналогами "Іскандерів". Вони мають низьку точність, тобто їх можуть використовувати винятково для ударів по цивільних містах.

Визначити ціль або принаймні зрозуміти, куди ця ракета долетить, по якому об'єкту потрапить, просто неможливо. Це так звана зброя невибіркової дії, яка за міжнародним законодавством заборонена. Оскільки вона завдає найбільшої шкоди цивільному населенню,

– наголосив авіаційний експерт.

До того ж використання північнокорейських ракет вкотре підтверджує, що в Росії суттєвий дефіцит ракетного озброєння. Країна-терористка може виробляти близько 120 – 150 ракет різних типів середньої дальності та понад 150 – 180 керованих ракет малої дальності.

Зауважте! Під час ранкової атаки по столиці також могли бути застосовані ракети "Кинджал", оскільки у повітря підіймався винищувач МіГ-31К.

Богдан Долінце розповів, що в таких межах окупанти працюють останній рік, а наростити обсяги не можуть. З одного боку, тиснуть санкції. З іншого – обмежені спроможності військово-промислового комплексу Росії.

Що відомо про атаку по Києву

У КМВА повідомили, що Росія запустила по столиці 8 ракет. Уламки впали в 3 районах міста: Голосіївському, Солом'янському та Шевченківському.