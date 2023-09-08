Микола згорів миттєво, а Наталію намагались врятувати: Росія у Костянтинівці вбила подружжя

Російські окупанти 6 вересня завдали удар по Костянтинівці. Загинуло 16 людей. Серед них – подружжя Наталія та Микола Ширай.

Микола та Наталія вирощували квіти та продавали їх на місцевому ринку. Саме його цинічно атакували російські вбивці.

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Того страшного дня чоловік та дружина були на роботі. Там їх і застав терористичний російський удар. Микола загинув миттєво – він згорів у своєму авто. Наталію у важкому стані госпіталізували. У неї було наскрізне поранення живота. Медики боролися за життя жінки. Водночас отримані травми виявилися несумісними з життям.

Наталії Миколаївні – 54, вона працювала вихователькою у дитячому садочку. Миколі Івановичу – 55, довгий час працював на заводі, потім займався квітами. Отаких світлих мирних людей убивають росіяни,

– мовиться у повідомленні.

У подружжя залишилося дві доньки – Юлія та Лідія.

Росіяни прицільно били по ринку

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття близьким Наталії та Миколи. Вічна пам'ять.

Володимир Зеленський розповів, що росіяни прицільно вдарили по ринку. Поблизу не було жодних військових об'єктів. Удар по Костянтинівці – черговий теракт.

"Те саме було й раніше, коли відбуваються ті чи інші позитивні наступальні кроки українських Сил оборони – в тому напрямку росіяни завжди б'ють по цивільних людях", – наголосив президент.

Російські окупанти будуть змушені відповісти за все скоєне. За кожне відібране життя.