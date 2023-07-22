У Кремлі шоку більше немає: ЗМІ розповіли, як Росія відповість на атаки по Кримському мосту

Наслідки повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, вже стають для жителів країни-агресорки рутиною. Тому друга атака по Кримському мосту за 10 місяців не була несподіваною для еліт держави-терориста.

Другий удар по Кримському мосту, що стався 17 липня, не став несподіванкою для політичної та бізнесової еліти Росії. Представники високих кіл на умовах анонімності зізналися виданню, що не побачили особливої реакції на цей інцидент та самі відреагували спокійно. Ба більше, вони звикли до цього.

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Як реагують на "бавовну" у Кремлі

Вибух, що пролунав у жовтні 2022 року на Кримському мосту, викликав шок та здивування у Кремля. Однак через 10 місяців реакція в Москві вже була зовсім іншою. Другу атаку, схоже, там сприйняли знизавши плечима.

Зараз я не бачу особливої реакції. Це може прозвучати цинічно, але ці атаки вже стали рутиною,

– сказав анонімний представник уряду Росії.

Інший неназваний співрозмовник з ділових кіл країни-агресорки, зазначив, що серед російських бізнесменів більше немає шоку. За його словами, вони звикли до цього.

Як Росія планує "помститися" за Кримський міст

Усі три анонімних джерела вважають, що відповідь країни-агресорки на "бавовну", яка вдруге сталася на незаконній переправі, буде такою ж, як і в перший раз. На Україну може чекати нова хвиля російських авіаударів по містах.

Близький до Кремля інсайдер припустив, що відповідь Москви була б гіршою, якби росіяни поступилися Бахмутом.

Яке значення Кримський міст має для окупантів

Видання нагадало, що після повномасштабної агресії Росії у тимчасово окупованому Криму припинив працювати міжнародний аеропорт Сімферополя. Тому переправа через Керченську протоку стала головною залізничною та автомобільною артерією півострова. Загарбники витратили на будівництво цього моста мільярди доларів.

Через нього Росія перекидає на Південь України свої війська. Влітку 2023 року рух по переправі неодноразово призупинявся через загрозу нових ударів, а росіяни змушені були чекати у довгих чергах. Внаслідок цього туристичний сезон у тимчасово окупованому Криму фактично був зірваний.

Що демонструють атаки на цю переправу

Співрозмовники видання заявили, що останній напад на Кримський міст підкреслює політичну та військову слабкість Владіміра Путіна. Він також вказує на неспроможність диктатора забезпечити стабільний зв’язок із регіоном.

Москві стає дедалі важче говорити про зобов’язання Кремля щодо окупованих нею територій, оскільки війна проти України затягується. А місцеве населення серйозно не розраховує на окупаційну владу.

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