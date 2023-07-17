Ці інциденти мають шанси стати системними, – Коваленко про удари по Кримському мосту

Проти ночі 17 липня на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія". Згодом з'ясувалося, що міст зазнав суттєвих пошкоджень, а автомобільний рух по ньому припинений.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що "бавовна" на Кримському мосту ускладнить логістику ворога на Півдні, а також допоможе українському наступу. Про це він розповів 24 Каналу.

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Виникнуть проблеми з логістикою

Внаслідок ударів по мосту, пошкодилась його автомобільна частина. І через це є навантаження на залізничну частину. Водночас російська армія здійснювала перевезення більшою мірою залізницею, ніж автомобільним транспортом.

Росіяни найближчими днями будуть переорієнтовувати свою автомобільну компоненту на залізничну. Для того, щоб це відбувалось ефективніше, вони будуть зменшувати пропорцію цивільного та комерційного перевезення, та збільшувати військове. І у такий спосіб намагатимуться вийти з цієї ситуації,

– зазначив військовий оглядач.

Проблеми з логістикою автомобільних перевезень у них можуть тривати декілька днів, поки росіяни не налагодять матеріально-технічне забезпечення залізницею. Однак залізничне сполучення в них наразі не працює повноцінно. Але поступово вони вийдуть на ті ж самі об'єми перевезень, які були до "бавовни" на Кримському мосту.

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Однак, на його думку, головне те, що зараз окупанти будуть ремонтувати пошкоджений проліт моста та відновлювати автомобільний шлях. Але хто гарантує, що за місяць чи два не станеться новий інцидент на Кримському мосту, і залізниця, яка зараз функціонує неповноцінно, і далі продовжить функціонувати.

"Ці інциденти мають шанси стати системними", – наголосив Олександр Коваленко.

Що відомо про "бавовну" на Кримському мосту

Вночі, приблизно о 3 годині 17 липня на Кримському мосту сталася "бавовна". Пізніше так званий глава окупаційної влади Криму Сєргєй Аксьонов завив, що на 145-ій опорі мосту з боку Краснодарського краю відбулась "надзвичайна подія".

Водночас рух мостом було зупинено, і росіян, яку направлялися на півострів через міст, закликались їхати в об'їзд – по тимчасово окупованих територіях.

Згодом в мережі з'явилися фото пошкоджень на Кримському мості, з яких є очевидною значна руйнація автомобільного полотна, опори, що тримає міст, та інших елементів конструкції. Хоча російська влада переконує, що буцімто "немає завалення опори".

Водночас джерела в СБУ повідомили, що удари по Кримському мосту були частиною вдалої спецоперації Служби Безпеки України та наших військово-морських сил. Вони здійснили атаку, використовуючи надводні дрони.

Крім того, у ГУР повідомили, що пошкодження Кримського мосту призведе до проблем у росіян з логістикою.