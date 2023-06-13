"Довго кричала "Давид!", а потім згоріла": деталі загибелі дівчини після трагедії у Кривому Розі

Внаслідок цинічної ракетної атаки по Кривому Рогу 13 червня загинуло подружжя Епельманів, яке одружилося лише у 2022 році. Згодом з'ясувалося, що перед смертю дівчина вигукувала ім'я свого чоловіка, однак через кілька митей загинула сама.

Знайомі загиблої пари розповідають, що вони мали багато планів на життя і мріяли про власних дітей. Крім цього, подружжя всіляко допомагало Збройним Силам нашої держави.

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Що відомо про загибель дівчини у Кривому Розі

Жителька Кривого Рогу Оксана Епельман працювала вчителькою англійської мови та початкових класів в одній з місцевих гімназій міста. Її керівниця Людмила Стешина розповіла журналістам більше подробиць про смерть дівчини.

Є інформація, що першим загинув її чоловік, а вона ще довго кричала, вигукуючи "Давид! Давид!". Потім згоріла і вона. Їх винесли в мішках,

– сказала Стешина.

За її словами, Оксана лише у 2022 році закінчила магістратуру і прийшла працювати в школу. Вона працювала з особливими дітками.

"Її дуже любили діти, про неї дуже гарно відгукувались батьки учнів. У дітей очі горіли від радості, коли вони бачили її", – наголосила керівниця закладу.



Оксана Епельман працювала вчителькою у школі / Фото ТСН

Попри те, що у школі дівчина працювала лише рік, керівниця зазначила, що Оксана вже писала власні дослідні роботи та дуже цікаво викладала. Жінка також додала, що вчителька не дожила лічених тижнів до свого 23-річчя.

Наостанок, Людмила Стешина підкреслила, що Оксана Епельман була завжди доброю та чуйною людиною. Ба більше, вона завжди могла знайти час, щоб поплести маскувальні сітки для наших бійців на фронт разом зі своїм чоловіком.

Як загинуло подружжя у Кривому Розі