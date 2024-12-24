Гучний вибух чули мешканці всіх районів: деталі жахливого удару по будинку у Кривому Розі

Напередодні Різдва росіяни завдали цинічного удару по Кривому Рогу. Зафіксовано влучання в житловий будинок, є поранені та загиблий.

Кореспондент з Кривого Рогу Олександр Фефілатьєв у розмові з 24 Каналом поділився, що ворог міг використати балістичну ракету "Іскандер-М". Імовірно, під завалами залишаються люди.

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Що відомо про постраждалих та загиблого

Близько 15:30 моніторингові канали попереджали про загрозу балістичного обстрілу з території тимчасово окупованого Криму. Вже за дві хвилини у Кривому Розі пролунав гучний вибух, який чули мешканці майже всіх районів.

Згодом очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив про влучання у житловий будинок – чотириповерхівку в історичному середмісті. На місце одразу вирушили всі оперативно-рятувальні служби, аби почати пошукову операцію.

Станом на 18:50 відомо про 12 постраждалих, серед яких 16-річна дівчинка. Їх доправили до лікарні у стані середньої важкості. Медики роблять усе можливе, щоб стабілізувати їхнє самопочуття. На жаль, відомо про одного загиблого, імовірно, літнього чоловіка, якого дістали з-під завалів. Попри всі реанімаційні заходи, його не вдалося врятувати.

Є підозра, що під завалами чотириповерхівки можуть перебувати люди. Тому продовжуються всі необхідні роботи, до них також залучені спеціальні собаки. Вони мають виявити тіло людини, якщо не Дай Боже таке станеться, щоб якомога швидше її дістати та стабілізувати стан,

– зазначив Олександр Фефілатьєв.

Попередньо відомо, що сусідні будинки не зазнали серйозних руйнувань. Хіба що вибухова хвиля вибила вікна в оселях містян у радіусі кількасот метрів. Моніторингові канали припускають, що росіяни могли запустити "Іскандер-М". Однак необхідно дочекатися офіційної інформації.