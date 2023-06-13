Росіяни вдарили по складу бутильованої води у Кривому Розі: загинули робітники
В ніч на 13 червня окупанти обстріляли Кривий Ріг. Одна з ракет потрапила у склад бутильованої води. Внаслідок удару загинули семеро людей, серед них – 17-річний юнак.
Воду зі складу, в який влучили окупанти, розвозили по усій Україні. Фури з водою звідти кілька днів тому поїхали і в Херсонську область, що постраждала від російського теракту на Каховській ГЕС. Про це розповів голова МВС Ігор Клименко у прямому ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Окупанти вдарили по цивільному складу
В підприємство росіяни випустили ракету вночі 13 червня. Вона знищила складське одноповерхове приміщення та спричинила пожежу на сусідньому складі, яку вже вдалося ліквідувати.
У складському приміщенні працювали 25 людей. Робота велася у цілодобовому режимі, адже воду зі складу розвозили і на території, що постраждали від підриву росіянами ГЕС. З-під завалів рятувальникам вдалося витягти тіла сімох загиблих. Серед них був і 17-річний хлопець. Ще троє людей отримали поранення і зараз отримують необхідне лікування.
Над пошуком тіл та розбором завалів працювали 44 рятувальники та 12 спецмашин.
Міністр внутрішніх справ повідомив, що внаслідок нічного обстрілу загинули 11 місцевих жителів, ще 28 отримали травми. Нагадаємо, що Росія випустила ракету також і по житловому будинку, де загинули 4 людини – молода пара, літня людина та чоловік приблизно тридцяти років, особу якого ще не ідентифікували.
Ракетний удар по Кривому Рогу: що відомо
- Один з мешканців будинку, у який влучив ворожий снаряд, розповів, що вибух вибив двері і заблокував вихід, тож людям довелося вибиратися через балкон. Залишатися у будинку було небезпечно, адже почалася пожежа і усе приміщення швидко задимлювалося.
- Рятувальникам вдалося витягти з палаючого дому кота на прізвисько Шаміль. Його власниця розповіла, що котів у квартирі було шестеро, проте доля усіх інших наразі невідома.
- Внаслідок удару по житловому будинку 25 людей отримали поранення, 19 з них довелося доправляти до лікарні. Пожежа охопила усі п'ять поверхів будівлі.