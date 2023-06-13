Уламки розлетілися, добре, що в очі не потрапило, – мешканець Кривого Рогу про удар по будинку
Джерело:Радіо Свобода
Уночі 13 червня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Розі, атакувавши п'ятиповерхівку. Один із мешканців будинку розповів, як рятувався з пошкодженої будівлі.
Ворог підступно атакував п'ятиповерхівку уночі, коли люди спали. Унаслідок російської атаки у Кривому Розі загинуло 11 людей, ще 28 – отримали поранення.
До теми Прильоти в Харкові, Росія влучила в багатоповерхівку у Кривому Розі: що відомо про нічну атаку
"Прокинулися всі у крові"
Місцевий житель Артем був під час ракетного удару вдома – у п'ятиповерхівці. Чоловік спав, проте прокинувся від потужного вибуху.
Прокинулися всі в крові. Уламки вже розлетілися, добре, що в очі не потрапили,
– пригадує постраждалий.
Чоловік та його товариш отримали поранення, на щастя – незначні. Їм надали медичну допомогу, обробили рани та відпустили.
Артем з сумом розповів, що зміг взяти з дому лише найнеобхідніше. Багато цінних речей залишилося у зруйнованій п'ятиповерхівці – їх забрати не встигли.
Постраждалий розповів про удар по будинку: дивіться відео
Люди тікали через балкон
Чоловік також розповів, що сигналу повітряної тривоги не почув, а прокинувся вже від вибухів. Після цього почалася масштабна пожежа, дим від якої швидко захопив квартири.
Аби врятуватися із заблокованих квартир, люди почали спускатися через балкони. Артем розповів, що він жив на третьому поверсі. Зі свого балкона він спустився на другий поверх, де була жінка з дитиною. Він допоміг спустити сім'ю рятувальникам. Після цього намагалися врятувати й інших жителів будинку, які опинилися заблокованими у власних квартирах.
"Невідомо, скільки людей перебувало у будинку в момент вибуху. Було чимало мешканців, які не могли вибратися з квартир", – розповів Артем.
Що відомо про терористичну атаку росіян
- Вночі 13 червня Росія здійснила черговий терористичний акт, атакувавши ракетами цивільні інфраструктуру. Від ворожого обстрілу постраждали цивільні об'єкти та п'ятиповерхівка.
- Загалом від ворожих ударів у Кривому Розі загинуло 11 людей: 4 у п'ятиповерхівці, 7 – на промисловому об'єкті.
- Поранення отримали 28 осіб. Нині до лікарні госпіталізовано 12 осіб у середньому, важкому та критичному стані.
- Унаслідок ворожої атаки у будинку в Кривому Розі загинуло молоде подружжя – вчитель молодших класів та його дружина. Їм було всього по 22 роки.
- Люди вибігали з атакованого будинку в нічних сорочках. Одна із місцевих жительок розповіла, що її донька намагалася врятувати власного чоловіка, який лишився у будинку. Під час спроб порятунку вона сама ледь не задихнулася від диму.