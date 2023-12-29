У Львові уламки ворожої ракети зламали дерево, посаджене в пам'ять про загиблого воїна

Російські окупанти вранці 29 грудня скоїли чергову масовану ракетну атаку. Під ранок від терористичних дій постраждав Львів. Так, уламки від російської ракети зламали дерево, яке посадили на згадку про захисника, що віддав життя за Україну.

Це дерево посадили у Львові в пам’ять про українського бійця Руслана Степули, який загинув у 2014 році.

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Удар по стійкості і пам'яті

Через атаку росіян 29 грудня фрагмент їхньої ракети зруйнував дерево, що нагадувало про солдата Руслана Степулу, якого окупанти вбили на початку АТО.

Про те, що молоде дерево в пам'ять Степули знищила ворожа ракета, повідомила прессекретарка Західного територіального управління Нацгвардії України Аліна Новікова.

Вона зазначила, що це дерево нагадувало містянам про подвиг і жертву, котру приносять наші захисники заради волі та незалежності.

Сьогоднішній удар по Львову це не лише удар по цивільній і критичній інфраструктурі міста. Це удар по нашій стійкості і нашій пам’яті,

– зазначила Новікова.

Що відомо про полеглого захисника України

Степула Руслан Іванович загинув під час виконання бойового завдання – у бою з російським диверсійним підрозділом. Його поховали в рідному селі Котельники Бучацького району Тернопільської області.

Указом президента України №282/2015 від 23 травня 2015 року, "за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно).

Ворожа атака на Львів: коротко