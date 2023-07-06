"Закривала собою дитину": жителька зруйнованого будинку у Львові розповіла про пережите

Наталя Сокирчук проживає у Львові на 4 поверсі будинку, у який прилетіла російська ракета. Її сім'ю врятувало те, що після першого вибуху вони прийняли рішення бігти в укриття.

Від квартири Наталі нічого не залишилося. 4 поверх від ракетного удару постраждав найбільше.

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Сім'ю врятував страх за життя та підвал

Наталя Сокирчук розповіла, що коли почула тривогу, то спати вже не могла. Коли у телеграм-каналах вона побачила повідомлення про те, що ракети залітають у Львівську область, то розбудила чоловіка Павла та сина і вони сховалися у ванній. Там вони почули перший вибух.

Вибух був досить сильний, в кімнаті їхньої квартири вибило шибку в кімнаті. Тож родина вирішила перейти в укриття.

Одягнули на себе перше, що попало в руки, якісь джинси, ледь не в нічних сорочках ми спустилися в підвал і почули рев, ніби небо розривало – летіла друга ракета,

– розповіла жінка.

Тоді сім'я відчула дуже потужний удар, після чого у підвалі вимкнулось світло, а зверху посипалися крихти цементу та пилюка. Двері у підвал, біля яких стояла жінка, знесло вибуховою хвилею.

Нас трохи завалило пилюкою та брудом, але підвал нас врятував,

– додав чоловік Наталі Павло.

Наталя розповіла, що коли вони вийшли на вулицю, то спочатку нічого не побачили, тому навколо була суцільна пилюка.

Коли трошки пилюка осіла, я побачила кілька поранених сусідів, хтось спускався з верхніх поверхів, хтось просто у дворі був,

– розповіла вона.

На місце події швидко приїхала поліція, яка почала витягати людей з підвалу та спрямувала їх до сусіднього парку. Тим часом ворожа атака продовжувалась.

Коли ми йшли по темному нічному парку, ми почули знову цей рев, який просто розривав усе навколо, і ми просто впали на землю в парку,

– розповіла Наталя.

Вона прикрила собою дитину і тоді вони відчули вібрацію землі від сильного вибуху, який відбувся на відстані близько кілометру від них.

Спершу сім'я нічого не знала про долю своєї квартири, тому що стояв туман з пилюки, і рятувальники, які приїхали на місце події, загородили будинок – доступу до нього в людей не було.

Згодом, коли почали в інтернеті з'являтися фотографії, зйомка з усіх ракурсів, ми побачили, що квартири просто нема, і даху просто нема. Нічого нема. Лишилася тільки дамська сумочка – і все,

– розповіла жінка.

Рятувальники досі розбирають завали будинку