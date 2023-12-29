Пошкоджено будинки, 3 школи та дитсадок: фото наслідків ракетної атаки по Львову

Росіяни завдали масованого удару по Україні ракетами та безпілотниками. Зокрема, під прицілом був Львів. Мер міста Андрій Садовий показав наслідки обстрілу цивільної інфраструктури.

Власне, у ніч на 29 грудня у Львові та області було неспокійно через ворожі повітряні цілі. Кадри, на яких видно пошкодження мирних об'єктів, засвідчують – це черговий воєнний злочин, що скоїли загарбники.

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Львів після нічного терору

За словами міського голови, вибуховою хвилею були пошкоджені житлові будинки, три школи та один дитячий садочок. На щастя, це був ранній ранок і діти не перебували в освітніх закладах.

Станом на зараз (09:25, 29 грудня – 24 Канал) відомо про одного загиблого внаслідок ракетного удару, 8 людей поранено,

– додає Садовий.

Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що усі відповідні фахівці працюють на місцях влучань у Львові. Важливо, що на деяких світлинах також видно понівечені автомобілі.

Які наслідки атаки на Львів / Фото Садового, ДСНС області

Влада Львова зазначає: люди, які потребують переселення, можуть звернутись за допомогою, поки триватимуть ремонтні роботи.

Будівлі, що постраждали під час масованого удару / Фото Суспільного

Наголосимо, що повітряна тривога в регіоні з ночі на ранок лунала декілька разів:

від 03:01 до 05:34;

від 07:05 до 09:30.

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