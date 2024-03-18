Друга ракета влучила в дорогу: Кім сказав, як у Миколаєві вдалося мінімізувати кількість жертв

Після обіду 17 березня російські військові завдали двох ударів по Миколаєву. Ймовірно, окупанти атакували, ракетами "Іскандер-М". На жаль, є жертва та 9 постраждалих.

В ефірі телемарафону очільник Миколаївської ОВА розповів, як вдалося мінімізувати кількість жертв. Віталій Кім зазначив, що постраждали 9 людей, одна – загинула, передає 24 Канал.

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Як вдалося уникнути великої кількості жертв

Посадовець зауважив, що окупанти вдарили по Миколаєву з тієї ж точки, що й атакували Одесу 15 березня. Знову ж таки вдарили з інтервалом, аби рятувальники, поліція та лікарі могли під'їхати.

Ми зупинили в ручному режимі та відрізали два квартали, що зупинило рух транспорту. Друга ракета влучила в дорогу, де був дуже жвавий потік машин. Тобто нам вдалося за допомогою комунікації мінімізувати кількість жертв,

– наголосив Віталій Кім.

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Що відомо про наслідки російської атаки

Внаслідок обстрілу постраждали 9 людей. Зокрема, дві дитини 11 й 4 років.

Лікарі боролися за життя чоловіка 1974 року народження. На жаль, врятувати не вдалося.

Міський голова ввечері 17 березня повідомив, що внаслідок російської атаки пошкоджено близько 50 приватних та 10 багатоквартирних будинків.

Також зруйновані ділянки мережі зовнішнього освітлення, частина трамвайних колій та контактної мережі.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Постраждалим – найшвидшого одужання.