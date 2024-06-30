Мене аж відкинуло: постраждалі в Харкові описали страшний удар по терміналу "Нової пошти"

Росіяни 30 червня завдали удару по Харкову керованою авіаційною бомбою. Ворог влучив по терміналу "Нової пошти".

Внаслідок ворожого удару є жертва та поранені. Загинув 40-річний водій, який співпрацював з "Новою поштою", розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко. Чоловік перевозив посилки, і в момент удару перебував у своїй машині.

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Постраждав 8-місячний хлопчик

Проте, зважаючи на удар, який завдав ворог, це – диво, що більше жертв немає. Багато людей перебували в сортувальному терміналі, який значно постраждав. Хтось з них, почувши сигнал повітряної тривоги, побіг ховатися в укриття.

Однак вони теж постраждали через потужну вибухову хвилю, яка миттєво розкидала людей.

Федір, потерпілий від обстрілу, розповів, що коли спрацював сигнал тривоги, всі побігли в укриття.

Мене аж відкинуло з укриття назад. Зараз почуваюся нормально, у вухах майже не дзвенить. Є подряпини на руці. Хлопця, який біг за мною, закинуло навпаки всередину укриття. У нього відкритий перелом,

– розповів він.

Серед дев'ятьох поранених внаслідок атаки є не тільки люди, які були поруч з терміналом. А також родина – мама і восьмимісячний хлопчик, які перебували в автівці за кількасот метрів від термінала – біля магазину.

Є постраждалі у важкому та середньому стані, їм надано медичну допомогу. Найважчі – у лікарні. Щодо восьмимісячного хлопчика, то він зазнав забоїв.

"В результаті влучання загинув один водій. Ми ідентифікували його, на жаль, лише по списках. Однак через ті тілесні ушкодження, які він зазнав, нам доведеться використовувати аналіз ДНК. Маємо 9 постраждалих, з яких одна дитина, решта – працівники переважно "Нової пошти". Ми перевіряємо списки всіх людей, які мали перебувати на момент влучання біля приміщення і чи в ньому самому. Наразі не можемо встановити місце знаходження двох водіїв", – повідомив Володимир Тимошко, керівник поліції Харківщини.

Вдруге вдарили ФАБ-500 по Харкову

Правоохоронці, які прибули на місце влучання, спочатку припустили, що росіяни завдали удару УМПБ (уніфікованим міжвидовим планерувальним боєприпасом). Однак згодом дійшли висновку, що це був ФАБ-500, який був оснащений модулем руху.

Росіяни вдарили по Харкову боєприпасом типу ФАБ-500 з УМПК. Ворог вдруге завдав удару по місту однією з найпотужніших авіаційних бомб,

– наголосив Олександр Фільчаков, прокурор Харківської облпрокуратури.

Вже відомо, що росіяни завдали удару ФАБ-500 селища Нижній Ольшанець у Бєлгородській області.

Саме через удар такою потужною зброєю, сталися страшні руйнації, загоряння, яке пожежникам довелося гасити близько півтори години. Крім того, внаслідок удару вщент вигоріли сім вантажівок, ще п'ять зазнали серйозних пошкоджень.

У "Новій пошті" зазначили, що буде призначена компенсація, як і зазвичай при обстрілах терміналів, відповідно до тих, даних, які подавали відправники.