Горіли 6 тисяч квадратних метрів складів: у ДСНС розповіли про наслідки цинічного удару

Пізно ввечері 1 травня окупанти атакували Одесу балістичними ракетами. Під ударом опинилися депо та відділення "Нової пошти".

Речниця ДСНС в Одеській області Марина Аверіна також розповіла про наслідки ворожої атаки. Вона наголосила, що рятувальники усю ніч приборкували вогонь.

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Масштабна пожежа охопила складські приміщення

Увечері 1 травня росіяни цинічно вдарили по відділенню та складам "Нової пошти". Там спалахнула масштабна пожежа, яка охопила площу 6 тисяч квадратних метрів.

Рятувальники усю ніч ліквідовували пожежу. Як пояснила Аверіна, складність локалізації полягала у тому, що загоряння на складі мало велике пожежне навантаження. Окрім того, вночі повторно лунав сигнал повітряної тривоги й рятувальники перебували в укритті. За цей час вогонь розповсюджувався й знову розгорався у тих місцях, де раніше був локалізований.

Як рятувальники ліквідовували пожежу: дивіться відео

Загалом, над ліквідацією наслідків ворожої атаки на складських приміщеннях пошти працювало 68 рятувальників. Було задіяно 19 одиниць різної спецтехніки.

Окрім того, вибуховою хвилею також було пошкоджено одну з пожежних частин. Там вибито скло в деяких приміщеннях, а також є пошкодження стелі. На щастя, рятувальники не постраждали, оскільки перебували в безпечному місці.

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