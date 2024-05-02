Згарище та руїни: у мережі показали, який вигляд мають склади пошти після нічної атаки
Увечері 1 травня окупанти вдарили балістичними ракетами по Одесі. Внаслідок цинічних дій ворога було зруйновано сортувальне депо та відділення "Нової пошти".
Після атаки спалахнула масштабна пожежа, яка охопила близько 6 тисяч квадратних метрів. Ліквідація пожежі ускладнювалася й тим, що вночі знову оголошували тривогу й рятувальникам довелося зупиняти роботу. Наразі пожежу ліквідували, й на місці складів залишилися лише руїни та згарища, передає 24 Канал.
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Наслідки атаки в Одесі
У мережі опублікували наслідки нічної атаки. Так, на ранкових знімках видно, що складські приміщення пошти вщент зруйновані внаслідок пожежі. Вигоріли також і будівлі.
Внаслідок атаки також постраждала і пожежна частина. Вибуховою хвилею там вибило вікна, а також пошкодило стелю. На щастя, рятувальники не постраждали, адже під час повітряної тривоги перебували у безпечному місці.
Наслідки удару по Одесі / Фото Суспільне та "Ми – Україна"
В Офісі генпрокурора також опублікували наслідки ворожої атаки. Там наголосили, що пошкоджено адміністративну будівлю та складські приміщення пошти. Вибуховою хвилею вибито вікна у прилеглих будинках. Наразі огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.
Руйнування в Одесі / Фото Офісу генпрокурора
В Офісі генпрокурора повідомили, що вже почали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Наразі слідчі фіксують усі наслідки ворожої атаки.
Удар по Одесі 1 травня: головне
- Увечері 1 травня Росія завдала балістичного удару по Одесі. Ворог атакував сортувальне депо та відділення "Нової пошти". На місці влучання відразу спалахнула масштабна пожежа, яку ліквідовували всю ніч.
- Унаслідок ворожої атаки постраждало 14 осіб. Одну людину госпіталізували – її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Інші постраждалі отримали допомогу на місці й не потребували госпіталізації.
- У "Новій пошті" повідомили, що внаслідок атаки було знищено 904 відправлення, вартість яких сягає майже 3 мільйонів гривень, а вага – 15,5 тонн. В компанії заявили, що компенсують усі збитки й вже почали контактувати з відправниками та отримувачами посилок.
- Водночас російські пропагандисти цинічно брешуть про удар по Одесі. Окупанти вигадують, що буцімто на пошті "зберігалися боєприпаси".