Ракетний удар по Одесі: 15 березня в області оголошено Днем жалоби

В п'ятницю, 15 березня, окупанти завдали цинічного ракетного удару по Одесі. Внаслідок цієї терористичної атаки загинуло 14 осіб.

Серед жертв місцеві жителі, медичний працівник та рятувальник. Ще 46 осіб отримали поранення.

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День жалоби в Одеській області

В Одесі сталася трагедія через ракетний удар, що призвів до загибелі 14 осіб, серед яких місцеві жителі, медичний працівник та рятувальник. Ще 46 осіб отримали поранення, включаючи семеро співробітників ДСНС.

Ракетний удар окупантів забрав життя 14 осіб. Серед загиблих місцеві жителі, медичний працівник та працівник ДСНС. Ще 46 осіб отримали поранення, включаючи семеро співробітників ДСНС.

За повідомленням голови Одеської ОВА Олега Кіпера, постраждалим надається уся необхідна допомога, а відповідні служби активно працюють над ліквідацією наслідків атаки.

У зв’язку з цією подією, оголошено день жалоби в Одесі та області.

Ракетний удар по Одесі: коротко

Повітряну тривогу в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях – оголосили об 11:01. Вже за кілька хвилин пролунав перший вибух в Одесі. Повітряні сили інформували про ракету у напрямку до міста. Об 11:21 на Одещині знову пролунали вибухи. Об 11:48 пролунав відбій у всіх південних областях. Одразу ж стало відомо про постраждалих та загиблих. Ймовірно, місто атакували балістикою.

Сили оборони Півдня повідомили, що ворог запустив по Одесі балістичні ракети типу Іскандер-М. Атакували із території окупованого Криму.

На відео, які поширюють у соціальних мережах, видно, що поранені цивільні. Це абсолютно протилежне до того, що можуть заявляти пропагандисти, які традиційно заявили про удар по скупченню "іноземних найманців". Удар прийшовся по цивільних об'єктах, цивільній житловій забудові.

висловлює співчуття родинам загиблих та побажання швидкого одужання всім постраждалим.