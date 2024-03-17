Жахливий удар російської армії "Іскандерами" по Одесі: який стан постраждалих

Російські окупаційні війська 15 березня вдарили "Іскандерами" по Одесі. В ОВА розповіли про стан постраждалих внаслідок ворожої атаки.

Військо ворожої армії Росії 15 березня завдала ракетних ударів по Одесі, внаслідок чого були жертви й постраждалі. Відомо, що ця атака стала наймасовішою за кількістю жертв у місті з початку вторгнення армії Росії.

Дивіться також "Подивіться на Одесу, пане Джонсон": Туск різко звернувся до спікера Палати представників США

Стан постраждалих від російської атаки

Дмитро Радулов, заступник начальника Одеської ОВА, в ефірі телемарафону розповів про стан постраждалих після атаки російських військових по Одесі 15 березня.

За словами Радулова, 15 березня трагічна дата для Одеси. Він повідомив, що станом на 16 березня, на жаль, була вже 21 жертва. Йдеться про Віталія Алімова. Це 39-річний співробітник ДСНС.

"Висловлюю співчуття всім родинам загиблих та постраждалих, всім рідним, близьким. Це велика втрата для нашого регіону (Одеса – 24 Канал)", – зазначив заступник начальника Одеської ОВА

За даними Радулова, станом на останній момент у лікарні перебуває 38 постраждалих. Як він зазначив, вони проходять курс лікування, отримують всю необхідну медичну допомогу.

Також він розповів, що 11 осіб ще перебувають у важкому стані. За словами Радулова, серед усіх постраждалих є 4 співробітники ДСНС, які на сьогодні ще в лікарні. " 2 співробітники ДСНС у важкому стані, ще один медичний працівник у середньому стані важкості", – додав заступник начальника Одеської ОВА.

"Ми боремося за всіх, за життя кожного", – резюмував Радулов.

Удар по Одесі: коротко

Російська армія 15 березня вкотре завдала ракетних ударів по Одесі. Очільник Одеської ОВА заявив, що ця атака стала наймасовішою за кількістю жертв у місті з початку вторгнення армії Росії.

Сили оборони Півдня повідомили, що ворог запустив по Одесі балістичні ракети типу "Іскандер-М". Атакували з території окупованого Криму.