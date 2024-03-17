У Дніпрі попрощались з командиром полку "Цунамі" Олександром Гостіщевим

Вдень, 15 березня, російські загарбники завдали цинічного ракетного удару по Одесі. Внаслідок страшної ворожої атаки загинув командир полку "Цунамі" Олександр Гостіщев.

Спершу повідомляли про 20 загиблих внаслідок моторошного ворожого удару по місту. Однак згодом, на жаль, кількість зросла до 21, серед них – Олександр Гостіщев.

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Олександр Гостіщев загинув під час ракетної атаки

У Дніпрі вдень, 17 березня, попрощались з командиром полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють" Олександром Гостіщевим, який загинув під час ракетної атаки ворога по Одесі.

Як повідомили у МВС, свій бойовий шлях Олександр розпочав у 2014 році. Після початку повномасштабного російського вторгнення поліцейського призначили командувачем зведеного батальйону поліції Одеської області "Цунамі".

Зазначається, що під командуванням Олександра Гостіщева бійці брали участь в оборонних та наступальних операціях на Херсонському напрямку, звільняли селище Давидів Брід та міста Херсон.

Зокрема, бійці полку разом з підрозділами сил оборони України брали участь у звільненні села Кліщіївка, що на Бахмутському напрямку, а також у бойових діях біля Майорську, Курдюмівки та Богданівки.

Вічна пам’ять та шана Олександру Гостіщеву! Назавжди в строю,

– додали у МВС.

У Дніпрі попрощалися із загиблим Олександром Гостіщевим / Фото Національної поліції

Що відомо про ворожий удар по Одесі

15 березня об 11:01 на Півдні оголосили повітряну тривогу та попередили про пуски ракет. Вже об 11:05 в Одесі пролунав потужний вибух, а згодом – ще один. За кілька хвилин після цього пролунали повторні вибухи. Загалом тривога продовжувалася 40 хвилин, і за цей час ворог двічі вдарив в одне місце.

Сили оборони Півдня повідомили, що росіяни завдали ударів балістичними ракетами "Іскандер-М". Унаслідок атаки було пошкоджено 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, автівки швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.

Про перших жертв російського терору повідомили в ОВА. Там заявили, що загинули фельдшер та рятувальник, які прибули на місце удару надавати допомогу постраждалим.

На жаль, кількість жертв продовжувала зростати. Станом на 16 березня відомо про 21 загиблого та 70 поранених.

В ОВА наголосили, що ця атака стала найтрагічнішою за кількістю жертв у місті з початку вторгнення армії Росії. 16 березня оголосили днем жалоби в Одесі.

Редакціятакож висловлює свої співчуття рідним і близьким Олександра Гостіщева.