Є бажання холодної помсти, – Братчук про настрої одеситів після смертельної атаки Росії

Якщо раніше окупанти здебільшого завдавали ракетних ударів по цивільних об'єктах вночі, то зараз почастішали денні атаки. Росіяни 29 квітня вдарили по Одесі ракетами, однак паніки серед жителів міста немає.

Таку думку 24 Каналу висловив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що атака ворога на Одесу спричинила бажання помсти ворогу. Росіяни мають на меті вбити якомога більше цивільних людей.

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Настрої одеситів

За словами Братчука, якщо сигнал повітряної тривоги є вночі, люди можуть спуститись до укриттів у будинку. Якщо тривога лунає вдень, люди, зазвичай, не перебувають вдома і для того, щоб знайти укриття потрібен час. Такі удари певну частину одеситів повернули до тих реалій війни, які в нас є сьогодні.

Жодних панічних настроїв ні в Одесі, ні в області немає. Є бажання холодної помсти,

– підкреслив речник Української добровольчої армії "Південь".

Стратегія росіян

За словами Братчука, якщо взяти до уваги воєнно-економічну площину, то росіяни намагаються завдати удари по критичній, енергетичній та військовій інфраструктурі. Що стосується тиску на цивільних людей, то ця стратегія була постійна. Росія намагається вбивати якомога більше мирних жителів України для того, щоб влада почала шукати шляхи для переговорів.

"Це найголовніша мета ворога і цю стратегію він не полишає", – зазначив речник Української добровольчої армії "Південь".

Ракетні обстріли Росіян: останні новини

Під час масованої атаки в ніч на 27 квітня було уражено газотранспортну систему на Заході. Під ударами опинились об'єкти в Івано-Франківській та Львівській областях.

Вночі 27 квітня пролунали вибухи й у Харкові. Окупанти вдарили по Салтівському району балістичними ракетами.

Під ударом ворога 19 квітня опинилися п'ятиповерховий будинок і об'єкти Укрзалізниці у Дніпрі. Глава Дніпропетровської ОВА написав, що область пережила пекло. Але українці згуртувалися і швидко почали допомагати пораненим.