Крим буде демілітаризований, – у Зеленського відреагували на атаку по Одесі
Джерело:Андрій Єрмак
Російські окупанти продовжують з дня на день завдати ударів по мирних містах нашої держави. Внаслідок атаки на Одесу було пошкоджено, зокрема, художній музей, який є спадщиною ЮНЕСКО.
Вранці 6 листопада голова Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на нічний удар ворога по Півдню. Він наголосив, що в недалекому майбутньому Крим буде демілітаризовано, а Чорноморський флот росіян знищено.
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Атака росіян на Одещину
Зазначимо, що Росія била саме ракетами та дронами-камікадзе типу "Шахед" по містах нашої держави від 20:00, 5 листопада до 01:00 наступного дня. Внаслідок цього руйнувань зазнав Одеський національний художній музей, який 6 листопада має день народження. Заснували його 1899 року – тобто 124 роки тому.
Одеса. Ранок. Наслідки ударів російських терористів. Це їх жалюгідна відповідь на реальність – український Крим буде демілітаризований, без Чорноморського флоту та військових баз росіян,
– написав Єрмак.
Окрім того, голова Офісу Президента опублікував світлину, на якій видно пошкодження в районі розташування музею, що внесений до списку світової спадщини Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО). Важливо, що від 14 жовтня 2021 року він має статус національного музею України.
Національний музей в Одесі був пошкоджений / Фото з телеграм-каналу голови ОП
Більше про масований обстріл
- У Повітряних силах констатували, що ворог випустив по одній керованій ракеті Х-31 та Х-59, одну протикорабельну ракету П-800 "Онікс", одну балістичну ракету "Іскандер-М" та 22 "Шахеди" під час нічного масованого обстрілу.
- Силам протиповітряної оборони вдалось знищили Х-59 та 14 ударних безпілотників типу "Шахед". Під ударом була припортова інфраструктура Одеської області, хоча пошкоджень насамперед зазнали цивільні об'єкти.
- Зокрема, один дрон-камікадзе було знищено над Дніпропетровщиною, про що повідомив голова облради Микола Лукашук. Неспокійно було також на Миколаївщині, яку окупанти атакували ракетою.