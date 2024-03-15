Внаслідок обстрілу Одеси постраждали електро- та газові об’єкти: скільки людей без світла
Джерело:Одеська ОВА
Сьогодні, 15 березня, російські загарбники вкотре продемонстрували ті жахіття, на які вони здатні. Так, ворог завдав ракетного удару по Одесі.
Росія продовжує цинічно атакувати мирні українські міста, внаслідок чого сьогодні постраждала Одеса. В Одеській ОВА повідомили про проблеми з енергопостачанням через ворожий удар.
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В Одесі люди залишилися без електроенергії
Унаслідок атаки по Одесі сьогодні, 15 березня, постраждали півсотні людей. Ворог ударив по цивільній інфраструктурі, є загиблі та постраждалі.
За даними глави Одеської ОВА Олега Кіпера, через ракетний обстріл міста наразі пошкоджені інженерні комунікації газового та електропостачання.
Станом на зараз електроенергія відсутня більш ніж у пів тисячі користувачів. Ще більше абонентів не має постачання газу.
Без електропостачання наразі 535 абонентів. Без газопостачання 800 абонентів,
– повідомив Олег Кіпер.
Наразі зазначається, що орієнтовним терміном відновлення електропостачання встановлено ранок 16 березня.
Водночас газопостачання планують відновити також 16 березня, до кінця дня. Станом на зараз на місці працюють аварійні служби.
Ворог вдарив по Одесі: що відомо
- 15 березня в Одесі пролунав сигнал повітряної тривоги, а разом з ним і перший вибух. Російські військові атакували місто балістичними ракетами з території Криму.
- На місце події прибули десятки карет швидкої допомоги та рятувальники. Через кілька хвилин окупанти вдарили ще раз.
- Одразу стало відомо про перших загиблих: унаслідок удару загинув фельдшер та співробітник ДСНС, які прибули надавати допомогу постраждалим після вибухів.
- Пропагандисти заявляють про удар по скупченню "іноземних найманців", але насправді на кадрах видно поранених цивільних. Їхній порятунок триває, на місці працюють відповідні служби.
- Станом на 16:20 кількість загиблих зросла до 16 людей. Ще 55 осіб поранено, 10 з них перебувають у важкому стані. Серед них – рятувальники.
- Станом на 17:00 кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Одесі збільшилась до 19. Водночас у ДСНС називають іншу цифру. Там кажуть про 17 загиблих, серед них – 9 рятувальників. Також вони заявляють про 73 поранених.
- Водночас у МВС заявили про вже 77 постраждалих. Також там наголосили, що серед загиблих є нацгвардійці.