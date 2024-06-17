Ворог ударив по Полтавщині: в регіоні значне знеструмлення

Російська армія в понеділок, 17 червня, вдарила по Полтавщині. Внаслідок удару в регіоні сталося значне знеструмлення.

Про це повідомив очільник місцевої ОВА Філіп Пронін. Він розповів деталі про ситуацію у Полтавському районі.

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На Полтавщині значне знеструмлення через удар росіян

Глава Полтавської ОВА розповів, що через удар окупантів у Полтавському районі виникло пошкодження електроліній.

За його словами, знеструмлені 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів.

Він додав, що аварійні бригади вже працюють на місці над ліквідацією наслідків, аби якомога оперативніше відновити електропостачання. За словами Проніна, ситуація контролюється.

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