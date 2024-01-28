Працювали понад 150 рятувальників: на Полтавщині загасили масштабну пожежу після ракетного удару

Пожежу, яка спалахнула на промисловому об'єкті внаслідок ракетного удару ввечері 27 січня, нарешті вдалося загасити. Вогонь охопив 1000 квадратних метрів. До гасіння залучили понад півтори сотні рятувальників і майже 50 одиниць техніки.

О 10:46 28 січня начальник Полтавської ОВА повідомив, що пожежу на промисловому обʼєкті ліквідували. На щастя, жертв і постраждалих внаслідок ракетного удару немає, передає 24 Канал.

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Залучили спеціалістів з сусідніх областей

Більше півтори сотні рятувальників гасили вогонь на площі понад 1000 метрів квадратних. Залучали майже 50 одиниць техніки. У ліквідації пожежі брали участь і спеціалісти з сусідніх областей. Щиро дякуємо їм за допомогу,

– підкреслив Пронін.

Посадовець зазначив, що пожежа спалахнула внаслідок російського удару двома ракетами "Іскандер-М" по промисловому обʼєкту в Кременчуцькому районі. На щастя, люди не постраждали.

"Ворог обов'язково буде покараний! Дякуємо нашим Силам оборони та рятувальникам за віддану роботу! Слава Україні!" – наголосив очільник ОВА.

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Пожежа на промисловому об'єкті / Фото з телеграму Проніна

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