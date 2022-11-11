Удар по багатоповерхівці у Миколаєві: зросла кількість жертв

У Миколаєві 11 листопада російські війська вдарили по п'ятиповерхівці. Серед мешканців будинку є загиблі та поранені.

Внаслідок ракетного удару сталося руйнування з п'ятого по перший поверх. На місці працюють 68 рятувальників та 13 спецмашин.

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Кількість жертв зросла

За словами Віталія Кіма, станом на 09:30, з-під завалів житлового будинку рятувальники вилучили тіла п'ятьох загиблих. Однак, вже станом на 10:05 голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва повідомила, що кількість жертв зросла до шести осіб.

Пошуково-рятувальна операція наразі триває.

У Миколаївській обласній військовій адміністрації зазначили, що армія Росії ударила по п'ятиповерхівці із зенітно-реактивної системи С-300.

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