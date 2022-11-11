Удар по п'ятиповерхівці в Миколаєві: є загиблі та поранені

У ніч проти 11 листопада російські загарбники вкотре завдали удару по Миколаєву. Вони влучили у п'ятиповерховий житловий будинок.

Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. Про це повідомили у ДСНС, інформує 24 канал.

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У Миколаєві є прильот

Як стало відомо, російські окупанти влучили в п'ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок цього сталося руйнування з п'ятого по перший поверх.

Станом на ранок з-під завалів дістали тіла двох загиблих. Ще двоє людей поранені. На місці працюють 68 рятувальників та 13 спецмашин.



У Миколаєві зруйновано будинок / фото ДСНС



Рятувальники розбирають завали / фото ДСНС



Внаслідок обстрілу є жертви / фото ДСНС

Прильот у Миколаєву також прокоментував очільник ОВА Віталій Кім:

Тв*рі у відповідь нашим ЗСУ відповіли ракетним ударом по житловій п'ятиповерхівці. Двоє загиблих, двоє поранених,

– написав він.

Внаслідок удару у Миколаєві є загиблі та поранені / фото ДСНС

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич також підтвердив, що вночі російські загарбники обстріляли житловий квартал Миколаєва. Одна з ракет влучила у 5-поверхівку.

"Руйнування від 5 до 1 поверху. Наразі відомо про двох загиблих та двох поранених. Надзвичайники продовжують пошуково-рятувальну операцію", – зазначив мер.

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