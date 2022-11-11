Удар по п'ятиповерхівці в Миколаєві: є загиблі та поранені
У ніч проти 11 листопада російські загарбники вкотре завдали удару по Миколаєву. Вони влучили у п'ятиповерховий житловий будинок.
Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. Про це повідомили у ДСНС, інформує 24 канал.
Важливо Вночі росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури на Вінниччині і будинок у Миколаєві
У Миколаєві є прильот
Як стало відомо, російські окупанти влучили в п'ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок цього сталося руйнування з п'ятого по перший поверх.
Станом на ранок з-під завалів дістали тіла двох загиблих. Ще двоє людей поранені. На місці працюють 68 рятувальників та 13 спецмашин.
У Миколаєві зруйновано будинок / фото ДСНС
Рятувальники розбирають завали / фото ДСНС
Внаслідок обстрілу є жертви / фото ДСНС
Прильот у Миколаєву також прокоментував очільник ОВА Віталій Кім:
Тв*рі у відповідь нашим ЗСУ відповіли ракетним ударом по житловій п'ятиповерхівці. Двоє загиблих, двоє поранених,
– написав він.
Внаслідок удару у Миколаєві є загиблі та поранені / фото ДСНС
Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич також підтвердив, що вночі російські загарбники обстріляли житловий квартал Миколаєва. Одна з ракет влучила у 5-поверхівку.
"Руйнування від 5 до 1 поверху. Наразі відомо про двох загиблих та двох поранених. Надзвичайники продовжують пошуково-рятувальну операцію", – зазначив мер.
Яка ситуація у Миколаєві: останні новини
- Українські військові звільняють від російських окупантів Миколаївську область. Воїни вибили загарбників зі Снігурівки. На деокупацію чекають ще близько 20 селищ.
- Унаслідок чергового ракетного удару постраждав орендований китайською корпорацією термінал у Миколаївському морському порту.
- 1 листопада по Миколаєву завдано удар чотирма ракетами із зенітно-реактивної системи С-300. Внаслідок цього сталося часткове руйнування будівель навчальних закладів.
- Нещодавно у Миколаєві вимикали електропостачання. Світло у місті зникло після того, як Росія завдала нічних ракетних ударів по місту.
- Також російські терористи 23 жовтня завдали кривавого удару ракетами С-300 по житлових будинках Миколаєва. Внаслідок обстрілу кількість поранених зросла до 5 людей.
- Президент Володимир Зеленський назвав російських загарбників "терористами". Він показав страшні наслідки прильотів у Миколаєві.
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