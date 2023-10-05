Удар по селу Гроза на Харківщині: 35 загиблих ідентифікували
Джерело:Поліція Харківщини
У селі Гроза Куп'янського району, де сьогодні стався обстріл, поліція ідентифікувала тіла 35 загиблих. Раніше повідомляли, що для ідентифікації будуть потрібні ДНК-експертизи, адже тіла дуже понівечені.
Правоохоронці нагадали, що через обстріл росіянами села Гроза Куп'янського району в Харківській області оголосили триденну жалобу. Вона триватиме від п'ятниці 6 жовтня до неділі 8 жовтня.
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Про що повідомили в поліції
Пошукові роботи завершені. Від удару "Іскандером" загинула 51 особа, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими безвісти, 6 постраждалих знаходяться в лікарні,
– написали там.
Якщо є підозра, що серед загиблих у селі Гроза можуть бути ваші родичі чи знайомі, правоохоронці закликають звертатися до Слідчого управління ГУНП в Харківській області або до поліції за місцем мешкання. У такому випадку організують перевірку та проведуть експертизи, щоб підтвердити чи спростувати особу загиблого.
Наслідки обстрілу села Гроза / Фото Нацполіції Харківської області
Начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко назвав обстріл села геноцидом.
Все, що відомо про обстріл
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