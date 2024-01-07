Було пряме влучання у приватний будинок: моторошні кадри російської атаки біля Покровська

Росіяни протягом доби 6 січня декілька разів завдали удару по Покровську та району. У мережі показали наслідки атаки на приватний будинок, де проживала родина з 6 осіб.

На жаль, рятувальники повідомили, що в селі Рівне знайшли тіло дитини. Пошукові роботи тривають, під завалами можуть перебувати люди – в тому числі й діти.

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Моторошні кадри руйнувань

Вдень 6 січня російська армія вдарила по приватному будинку у селі Рівне Покровського району. Відомо, що там проживала родина з 6 осіб – в тому числі й діти. Наразі рятувальники вилучили тіло однієї дитини з з-під завалів. За словами місцевих, це була дівчинка.

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На місці влучання нічого не лишилося – лише суцільні руїни. Приліт був прямо в будинок. На місці, де колись був дім, утворився кратер.

Від будинку в Покровському районі не лишилося нічого / Фото Суспільне Донбас

Під завалами може перебувати ще п'ятеро людей, з них двоє дітей. Працівники ДСНС продовжують працювати на місці влучання.

Пошукові роботи на місці удару тривають / Фото Суспільне Донбас

Російські обстріли Покровська