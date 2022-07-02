Мешканцям розбомбленої багатоповерхівки у Сергіївці збирають допомогу

2 липня 2022 , 13:12
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Джерело:

Одеська міськрада

Російська армія вночі 1 липня випустила ракету по багатоповерхівці у Сергіївці, в якій жили близько 150 людей. Тепер цим мешканцям потрібна допомога.

Частина квартир зруйнована вщент. Адже ракета знищила стіни та плити на поверхах.

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В Одеській міській раді повідомили, що тим мешканцям, чиї домівки сильно постраждали, потрібна допомога. Її збирають у міському гуманітарному центрі допомоги щодня з 09:00 до 17:00 за адресою: вулиця Рішельєвська, 18 ЗОШ №117. Зауважимо, що вхід з вулиці Жуковського.

Що потрібно постраждалим

  • Літній одяг;
  • ковдри та подушки;
  • постільна білизна;
  • рушники;
  • харчі, зокрема – тривалого зберігання;
  • засоби гігієни.

Долучитися до збору можуть всі небайдужі.

Деталі про атаку Одеської області 1 липня

Зверніть увагу! 2 липня в Одеській області оголошений день жалоби за загиблими. Розважальні заходи та спортивні змагання заборонені. Також потрібно опустити державні прапори на будівлях.

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Автор: Софія Мінджоса