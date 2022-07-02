Мешканцям розбомбленої багатоповерхівки у Сергіївці збирають допомогу
2 липня 2022 , 13:12Читать новость на русском
Джерело:Одеська міськрада
Російська армія вночі 1 липня випустила ракету по багатоповерхівці у Сергіївці, в якій жили близько 150 людей. Тепер цим мешканцям потрібна допомога.
Частина квартир зруйнована вщент. Адже ракета знищила стіни та плити на поверхах.
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В Одеській міській раді повідомили, що тим мешканцям, чиї домівки сильно постраждали, потрібна допомога. Її збирають у міському гуманітарному центрі допомоги щодня з 09:00 до 17:00 за адресою: вулиця Рішельєвська, 18 ЗОШ №117. Зауважимо, що вхід з вулиці Жуковського.
Що потрібно постраждалим
- Літній одяг;
- ковдри та подушки;
- постільна білизна;
- рушники;
- харчі, зокрема – тривалого зберігання;
- засоби гігієни.
Долучитися до збору можуть всі небайдужі.
Деталі про атаку Одеської області 1 липня
- Село Сергіївка Білгород-Дністровського району атакували 3 ракетами Ту-22, які випустили з Чорного моря Смертоносні снаряди влучили у 9-поверховний будинок та 2 бази відпочинку.
- У МВС розповіли, що ніхто з мешканців багатоповерхівки не пішов в укриття, коли оголосили повітряну тривогу. Через 8 – 10 хвилин після сирен вже прилетіла ракета.
- На жаль, внаслідок ракетного удару загинула 21 людина. Серед жертв є 10-річний хлопчик.
- Крім того, 39 місцевих мешканців постраждали. Деякі з них перебувають у важкому стані в лікарні, зокрема й 2 дітей. Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук запевнив, що медики роблять все можливе, щоб врятувати потерпілих.
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