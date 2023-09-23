Управління російської армії дуже вертикальне: чому удар по штабу Чорноморського флоту важливий

В тимчасово окупованому Севастополі 22 вересня сталося влучання в будівлю штабу Чорноморського флоту. Цей удар має декілька значень.

Зокрема, несе у собі як психологічний, так і символічний аспект. Про це 24 Каналу розповів капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко.

Дивіться також "Можемо множити на 10": яка реальна кількість постраждалих росіян може бути у Севастополі

Удар по штабу

Штаб Чорноморського флоту є важливим органом і центром наказів. Без нього російські військові неспроможні діяти.

"В Росії чітка централізована вертикаль військового управління. Якщо штаб нейтралізований – військові нічого не робитимуть", – пояснив капітан першого рангу запасу ВМС України.

Андрій Риженко про удар по штабу Чорноморського флоту: дивитись відео

Сама будівля штабу розташована у середмісті Севастополя і раніше була своєрідним центром спротиву. Тому цей удар несе у собі ще й символічне та психологічне значення.

"Військове значення теж. В мирний час там працюють сотні офіцерів, які приймають рішення. Це досить кропітка робота з планування операцій, в якій задіяні десятки чи сотні людей. І ці люди не можуть бути підготовлені навіть за один рік, бо це ціла школа. Інша справа, що в Росії таких флотів 4 і тому окупанти можуть з інших залучати необхідний потенціал у разі серйозних втрат", – наголосив Риженко.

З технічної точки зору під ударом опинилася і важлива дорогоцінна апаратура, яку росіяни використовують для передавання сигналів управління. А також супроводу кораблів на дальні дистанції.

Думаю, вона може бути знищена або серйозно пошкоджена. У будь-якому випадку це серйозний удар,

– резюмував експерт.

Удар по штабу Чорноморського флоту: що відомо