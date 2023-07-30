Цинічний удар Росії по Сумах: у поліції заявили про жертву та поранених

Окупанти вкотре за час війни вдарили по Сумах. Вибухи тут пролунали приблизно о 20:00 29 липня під час повітряної тривоги через ракетну небезпеку.

Відомо, що поцілили злочинці по освітньому закладу. Судячи з кадрів із мережі, від будівлі майже нічого не залишилося.

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Є загиблий і поранені

Як розповіли у Поліції Сумської області, без втрат, на жаль, не обійшлось. Наразі відомо про щонайменше одного загиблого. Також 5 людей зазнали поранень – усі є цивільними.

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Правоохоронці додали, що зараз триває ліквідація наслідків пожежі. На місці події працюють поліцейські, рятувальники та медики.



Внаслідок удару по Сумах постраждав освітній заклад / Фото МВС

За фактом злочину відкрили кримінальне провадження. Мовиться про статтю щодо порушення законів і звичаїв війни.

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Біля освітнього закладу, куди поцілили окупанти, працюють екстрені служби / Фото МВС

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