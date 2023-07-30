Цинічний удар Росії по Сумах: у поліції заявили про жертву та поранених
Джерело:Поліція Сумської області
Окупанти вкотре за час війни вдарили по Сумах. Вибухи тут пролунали приблизно о 20:00 29 липня під час повітряної тривоги через ракетну небезпеку.
Відомо, що поцілили злочинці по освітньому закладу. Судячи з кадрів із мережі, від будівлі майже нічого не залишилося.
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Є загиблий і поранені
Як розповіли у Поліції Сумської області, без втрат, на жаль, не обійшлось. Наразі відомо про щонайменше одного загиблого. Також 5 людей зазнали поранень – усі є цивільними.
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Правоохоронці додали, що зараз триває ліквідація наслідків пожежі. На місці події працюють поліцейські, рятувальники та медики.
Внаслідок удару по Сумах постраждав освітній заклад / Фото МВС
За фактом злочину відкрили кримінальне провадження. Мовиться про статтю щодо порушення законів і звичаїв війни.
До речі Прикордонники відбили чергову спробу ДРГ пробратися на Сумщину
Біля освітнього закладу, куди поцілили окупанти, працюють екстрені служби / Фото МВС
Останні удари Росії по Сумщині
- Росія ледь не щодня обстрілює Сумщину, зокрема б’є по прикордонню. Зазвичай окупанти застосовують міномети, бойові гелікоптери або скидують бомби. Крім того, залучають і "Шахеди".
- Востаннє вибухи у Сумах пролунали 24 липня. Тоді в області працювала ППО.
- Трохи раніше росіяни атакували центр селища Угроїди. Внаслідок обстрілів загинув 56-річний чоловік і ще 4 людини зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Зокрема, одній жінці відтяло ногу.
- 20 липня ворог поцілив у дитячий табір у Сумах. Місто загалом актували 3 "Шахеди", щоправда два з них нашій ППО вдалося збити.
- Чи не найгучніша атака відбулася на початку липня, а саме 3 числа. У результаті було сильно пошкоджено житловий будинок. Також постраждала будівля СБУ. Станом на 5 липня було 3 загиблих і 22 поранених.