"Суттєвий перелом": ISW оцінив наслідки та значення перших ударів України по Татарстану

Українські дрони 2 квітня вперше від початку війни атакували заводи в Татарстані. Зокрема, вдарили по підприємство, де окупанти збирають "Шахеди".

Перші удари по Татарстані свідчать про суттєвий прорив. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.

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Удари по Татарстану ж значним переломом

Аналітики зауважили, що Україна завдала ударів безпілотниками великої дальності по російському військовому виробництву та інфраструктурі нафтопереробного заводу в Республіці Татарстан, за 1200 кілометрів від кордону.

2 квітня ворожі телеграм-канали опублікували кадри, на яких видно, як три дрони б'ють по території особливої економічної зони "Алабуга" поблизу Єлабуги.

Внаслідок атаки прогриміли потужні вибухи. На геолокаційних кадрах видно, що було влучання в гуртожиток біля Єлабузького політехнічного коледжу.

Росія використовує виробничі потужності ОЕЗ "Алабуга" для виготовлення безпілотників "Shahed-136/131" для нападу на Україну,

– констатували в ISW.

Додали, що геолокаційні кадри, опубліковані 2 квітня, також підтверджують удар дрона по НПЗ "Танеко" в Нижньокамську. Тим часом пропагандисти запевняють, що РЕБ нібито "придушила" БпЛА і він "впав" на інфраструктуру, в результаті чого спалахнула пожежа.

Агентство Reuters підрахувало, що всі завдані удари українських дронів по російських НПЗ, таких як "Танеко", призвели до зупинки близько 14% нафтопереробних потужностей агресора.

2 квітня сталися перші українські удари по Татарстану, а відстань цілей від кордонів України є значним переломом у продемонстрованій здатності України завдавати ударів на великі відстані в глибокому російському тилу,

– підкреслили аналітики.

Додали, що за оцінками ISW, такі українські удари є необхідним компонентом української кампанії з використання асиметричних засобів для деградації галузей, які постачають і підтримують російську армію.

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