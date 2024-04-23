Удар по Харківській телевежі: у Повітряних силах назвали мету такої атаки
Увечері 22 квітня російські війська завдали удару по телевежі у Харкові. У Повітряних силах заявили, що це трапилося невипадково.
Найімовірніше російські війська намагалися обірвати зв'язок для поширення власної пропаганди. Про це в етері телемарафону розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає 24 Канал.
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Окупанти намагаються поширювати свою пропаганду
На думку Євлаша, росіяни не могли випадково поцілити по телевежі у Харкові, ще й точнісінько у її середину.
Найімовірніше ворог мав на меті перебити зв'язок, аби поширити сигнал своєї російської пропаганди та обмежити мовлення української держави,
– зазначив речник.
Він також додав, що наразі встановлюється тип ракети, якою поцілили у телевежу. Наразі є декілька версій, втім, потрібно дочекатися рішення експертів, які дослідивши уламки, визначать тип ракети, якою завдали удару.
Атака на Харківську телевежу: що відомо
- 22 квітня керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про атаку окупантів на об'єкт телевізійної інфраструктури у Харкові. Згодом з'ясувалося, що під прицілом росіян опинилася місцева телевежа. Це призвело до перебоїв із сигналом цифрового телебачення в місті.
- Пізніше у Міністерстві культури та інформаційної політики було опубліковано відео, яке демонструє наслідки російської атаки на Харківську телевежу. На записі видно, як після удару вежа буквально "склалася", а її шпиль впав.
- У Інституті вивчення війни зазначають, що російські війська могли обстріляти телевежу у Харкові, щоб спровокувати паніку серед місцевого населення.