Окупанти скинули авіабомби на житлові будинки в Торецьку: відомо про двох загиблих
Джерело:Офіс генпрокурора
Російські війська ввечері 28 травня атакували трьома авіабомбами місто Торецьк Донецької області. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей.
Під час удару по Торецьку окупанти поцілили по житловому кварталу в центральній частині міста.
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Цинічний удар по Торецьку
Внаслідок прямого влучання зруйновано під’їзди у двох багатоповерхових будинках та будівлю підприємства.
Тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали 63-річний місцевий мешканець та його дружина. Поранень різного ступеня тяжкості зазнали троє жінок віком 24, 53 і 63 років,
– повідомили в Офісі генпрокурора.
Наразі постраждалих доставили до лікарні, де їм надають медичну допомогу. Остаточна кількість загиблих встановлюється.
Попередньо, російські війська застосували для атаки на населений пункт бомби КАБ-250.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни,
– додали в прокуратурі.
Росія продовжує терор українських міст
- Вдень 28 травня в Харкові пролунала серія вибухів. Російські війська вдарили по населеному пункту в Харківському районі та Київському району Харкова. За попередніми даними, для атак по Харкову та по Малоданилівській ОТГ ворог застосував УМПБ Д-30.
- 26 травня окупанти завдали ракетного удару по новому терміналу Запорізького аеропорту. Ракета влучила в центральний зал аеропорту, технічні приміщення не постраждали. Тимчасом росіяни радіють, що завдали удар "по аеродрому".
- В суботу, 25 травня, близько 16 години дня росіяни вдарили по "Епіцентру" в Харкові. Ворожі війська атакували авіаційними боєприпасами УМПБ Д-30. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в момент атаки в гіпермаркеті "Епіцентр" було близько 200 людей. Близько 100 з них встигло відреагувати на сигнал тривоги та сховатись.