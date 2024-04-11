Кулеба розповів, що могло би убезпечити Трипільську ТЕС

Лейтмотивом останніх заяв Дмитра Кулеби є наполегливий заклик до партнерів передати Україні ЗРК Patriot. Міністр закордонних справ України упевнений: якби ті, від кого залежить це рішення, хоча б одну ніч провели у Харкові, наша держава уже була би захищена цими ЗРК.

Удар по Трипільській ТЕС зруйнував усю електростанцію та знищив генерацію. Слід сказати, що ця ТЕС була однією з найекономніших і живила Центр України. Це був найбільший енергогенерувальний об'єкт на території Київської області.

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Що на Заході говорять про знищення ТЕС

Журналісти Укрінформу спитали, чи порушила Україна в діалозі з партнерами питання знищення Трипільської ТЕС.

Піднімаємо цю тему… Що тут піднімати, тема одна – дайте "Петріоти"! Якби у нас стояли "Петріоти", ми б сьогодні не втратили все це,

– відповів Кулеба.

Міністр запевнив, що говоритиме про максимальне прискорення постачання ППО Україні.

Чи була захищена Трипільська ТЕС

Центренерго назвало атаку чорним днем для української енергетики. Було знищено всі потужності ТЕС.

Водночас у ЗМІ пригадали, що минулого року мовилося, що станція цілком захищена і на це було витрачено значні кошти. У компанії пояснили: на жаль, фізичний захист був від ударів дронами та враження уламками ракет. Від прямого влучання, до якого вдалися росіяни, станція не була захищена.

Низка експертів говорить, що слід переходити на розосередження генерації. Якщо буде багато малих об'єктів, їх буде складніше уразити.

У Defense Express вважають, що удару було завдано ракетою Х-69. Така зброя дістає майже всі великі міста України, а запустити її можна з "сушок".