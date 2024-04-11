Зруйнована найпотужніша ТЕС на Київщині: у Зеленського сказали, як розв'язуватимуть проблему
У ніч на 11 квітня Росія вчергове здійснила масований удар по території України. Окупанти влучили по Трипільській ТЕС, що у Київській області. Об'єкт зруйновано.
Відомо, що Трипільська ТЕС забезпечувала понад 50% генерації для Центру. В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу радник голови ОПУ Михайло Подоляк пояснив, як вирішуватиметься ця проблема.
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Які рішення можливі
Михайло Подоляк наголосив, що влада шукатиме рішення. Зокрема, відбуватиметься імпорт електроенергії, проводитимуться масштабні ремонтні роботи з можливістю замінити те, що знищено.
Будемо інакше працювати з різними можливостями різних ТЕС, гідро-, теплогенеруючих спроможностей і так далі. Все це робитиме Україна,
– зазначив посадовець.
Крім цього продовжуватиметься робота з міжнародними партнерами щодо надання Україні сучасних систем ППО, зокрема, Patriot. Бо якби ці додаткові установки вже були, то таким руйнуванням вдалося б запобігти.Важливо! Дивіться повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком вже о 17:00 на нашому ютуб-каналі
"Дуже добре, що десь на складах стоїть Patriot, він там виконує "важливу роботу", дає відчуття комфортного проживання. Але було б бажано використовувати Patriot, який через 10 років списуватиметься через апгрейд зброї. І використовувати його сьогодні безпосередньо на території України. Тому будемо про це продовжувати говорити", – сказав Подоляк.
Також він додав, що Україна самотужки не може побудувати такі потужні системи протиповітряної оборони, як, власне, і будь-яка інша країна в короткі терміни і в умовах інтенсивної війни.
Росіяни вдарили по Трипільській ТЕС: що відомо
- Унаслідок ворожого обстрілу розпочалася масштабна пожежа у турбінному цеху. Відбулися роботи з її ліквідації. Працівники, які були на зміні, не постраждали.
- Трипільська ТЕС була найбільшим постачальником одразу у три області України: Київську, Черкаську та Житомирську. Встановлена потужність становила приблизно 57%.
- Після цієї атаки ПАТ "Центренерго" втратило усі свої теплоелектростанції. Крім Трипільської ТЕС, до нього входили Зміївська ТЕС у Харківській області, Вуглегірська ТЕС у Донецькій області, зокрема. Перша зруйнована 22 березня внаслідок атаки, інша – окупована влітку 2022 року.