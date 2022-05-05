Удар по центру Дніпра та залізниці, вибухи в багатьох містах: головне про ракетну атаку 4 травня

Російська армія здійснила черговий ракетний обстріл України 4 травня. Під час нього пошкодили залізничну інфраструктуру одразу кількох областей.

У багатьох містах протягом кількох годин повідомляли про звуки схожі на вибухи. 24 канал зібрав для вас головне про масовану атаку, яку здійснила Росія в цей день.

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Після тривоги почали лунати вибухи

Перша повітряна тривога в більшості областей пролунала приблизно о 8 годині вечора. Невдовзі почали з'являтися повідомлення про звуки вибухів у регіонах.

Десь був лише один такий звук, а подекуди й декілька. Це зумовлено тим, що в різних областях України інтенсивно працювали системи протиповітряної оборони.

Знову націлилися на залізницю

Одними з перших після тривоги з'явилися повідомлення про вибухи в центрі Дніпра та в Черкасах. Містян закликали бути обачними та не виходити з укриттів. Адже справді був вкрай великий рівень загрози.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що таки є один "приліт". По місту запустили 2 ракети, але одну з них змогли знищити в повітрі. Щодо Черкас таких повідомлень не було, оскільки там просто працювала ППО.

Згодом це прокоментували в Укрзалізниці. Там вказали, що знищено їхній об'єкт інфраструктури в Дніпрі. Тому в регіоні тимчасово зупинився рух потягів. Це підтвердило, що росіяни знову націлилися на руйнування залізничних сполучень.

Наразі місце влучання не показували, тому невідомо, які саме руйнування там є. Але неподалік від цього місця жителі Дніпра помітили розбиті вибуховою хвилею шибки вікон і навіть автобусної зупинки. Тому можна припустити, що удар був досить сильним.



Пошкоджена 4 травня зупинка в Дніпрі / Фото Суспільного

Ще одна збита ракета

Також вдалося нашим захисникам збити ракету в селі Требухів, що на Київщині. На щастя, уламки боєприпасу приземлилися на поле.



Уламки ракети впали на поле / Фото Олександра Павлюка

Тому жодних пошкоджень будинків чи інших будівель не було. Також немає постраждалих внаслідок цього. Проте там загорівся чагарник і знадобилися працівники ДСНС.



Після падіння ракети загорілися чагарники / Фото Олександра Павлюка

Пізніше атакували інший регіон

Жителі Кропивницького о пів на 11 годину вечора теж почули вибухи. Після цього ще 30 хвилин не було новин про жодні "прильоти".

Проте згодом голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович написав, що таки здійснили атаку. Росіяни поцілили в інфраструктурний об’єкт за межами обласного центру.

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Підтвердили вибухи в Миколаєві

У Миколаєві ще в обід почулися звуки, схожі на вибухи. Також у мережі писали про те, що нібито над містом видно стовп диму. Проте досі невідомо, що там сталося.

Вдруге за день місцеві жителі почули вибухи ввечері. Тоді вже їх підтвердив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Він зазначив, що відбулися обстріли під час повітряної тривоги.

Окрім цього, на півдні неспокійно й на Херсонщині. Вночі місцеві жителі почали писати в мережі, що чули "хлопок", після якого пролунали й автоматні черги. Також повідомляли й про вибух в районі Чорнобаївки, проте офіційних підтверджень цього ще не було.

Проблеми, які виникли в залізниці

Внаслідок пошкодження інфраструктури виникла значна затримка в графіку курсування потягів. Укрзалізниця ввечері повідомила, що із затримками прибудуть аж 20 рейсів у різних напрямках:

Які рейси та наскільки затрималися:

№59 Київ – Чоп (+11:44 годин);

№149 Полтава – Чернівці (+11:11 годин);

№37 Ужгород – Одеса (+11:09 годин);

№135 Чернівці – Одеса (+9:53 годин);

№38 Одеса – Ужгород (+9:27 годин);

№45 Ужгород – Лозова (+7:56 годин);

№2 Харків – Івано-Франківськ (+7:42 годин);

№42 Львів – Дніпро (+6:48 годин);

№85 Запоріжжя – Львів (+5:03 годин);

№5 Івано-Франківськ – Запоріжжя (+4:33 годин);

№86 Львів – Запоріжжя (+3:25 годин);

№14 Солотвино – Київ (+2:17 годин);

№56 Рахів – Київ (+2:02 годин);

№13 Київ – Солотвино (+1:32 годин);

№749 Київ – Івано-Франківськ (+1:22 годин);

№95 Київ – Рахів (+1:16 годин);

№715 Київ – Перемишль (+40 хвилин);

№706 Київ – Перемишль (+8 годин);

№753 Харків – Львів (+19 хвилин);

№744 Львів – Дарниця (+10:35 годин).

Кулеба висловився про цей ракетний тероризм

Ввечері про ракетний обстріл 4 травня написав глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він підкреслив, що дії Росії є нічим іншим, як тероризмом.

Ще одна ніч в Україні, черговий шквал російських ракет повалився на мирні українські міста. Вони хочуть зруйнувати нас своїм ракетним тероризмом,

– сказав міністр.

Проте він також додав, що врешті зруйнується лише одне – сама Росія. Мовляв, у небуття також підуть її здатність вдертися, бомбити, вбивати, грабувати та ґвалтувати.

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