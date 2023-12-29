ТРЦ у Дніпрі до та після російської атаки: у мережі показали моторошне фотопорівняння

Зранку 29 грудня росіяни завдали терористичного удару по Дніпру. Окупанти поцілили по ТРЦ та понівечили сучасну будівлю.

Зранку ворог вдарив по торговому центр у Дніпрі. На місці виникла пожежа.

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Як виглядає сучасний ТЦ Дніпра після терористичної атаки

У мережі показали, як виглядав торговий центр до того, як його "звільнили" росіяни.



Торговий центр у Дніпрі до та після влучання

На фотографіях від ОВА наслідки терористичного удару також добре видно. На додачу можна побачити, що постраждали і автівки, які були запарковані поруч.

Також у кадр потрапив рятувальник, який оглядає зруйноване приміщення на наявність людей.

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