ТРЦ у Дніпрі до та після російської атаки: у мережі показали моторошне фотопорівняння

29 грудня 2023, 13:43
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Зранку 29 грудня росіяни завдали терористичного удару по Дніпру. Окупанти поцілили по ТРЦ та понівечили сучасну будівлю.

Зранку ворог вдарив по торговому центр у Дніпрі. На місці виникла пожежа.

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Як виглядає сучасний ТЦ Дніпра після терористичної атаки

У мережі показали, як виглядав торговий центр до того, як його "звільнили" росіяни.


Торговий центр у Дніпрі до та після влучання

На фотографіях від ОВА наслідки терористичного удару також добре видно. На додачу можна побачити, що постраждали і автівки, які були запарковані поруч.

Також у кадр потрапив рятувальник, який оглядає зруйноване приміщення на наявність людей.

Головне про вибухи у Дніпрі

  • Зранку 29 грудня під час масованого обстрілу України у Дніпрі пролунала серія вибухів. 
  • Відомо, що внаслідок обстрілу Дніпра загинули 5 людей. Також, на жаль, у місті 28 поранених внаслідок атаки. Серед них півторарічна дитина.
  • Прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
  • Окрім ТРЦ у Дніпрі понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок, 2 школи та бібліотека. Також пошкоджений автобус і контактна мережа.
  • На щастя, постраждалих у пологовому будинку немає. Усі пацієнти і медперсонал встигли перейти в укриття.

Автор: Анастасія Кушпіт