Удар по "вишках Бойка" болючий для Росії, – нардеп пояснив, чому не можна ігнорувати тривоги

Влада наголошує, що найближчими днями українцям потрібно реагувати на усі сигнали повітряної тривоги та в жодному випадку не ігнорувати їх. Перш за все, це пов'язано з важливою атакою ворога Збройними Силами України 20 червня.

Росіяни можуть мститися за удар по "вишках Бойка"

Українські військові вгатили по так званих "вишках Бойка" і це стало дуже болючим ударом для Росії. Про це 24 каналу розповів народний депутат та член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський.

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Він пояснив, що Україна завдала удару по цих об'єктах, бо військово-морські сили Росії використовували їх для прикриття свого розташування. Простими словами, вони ховалися за "вишками", розуміючи, що це є певною гарантією того, що українські засоби ураження надводних цілей не застосовуватимуть, бо "вишки" стануть на заваді.

За допомогою цього прикриття вони атакували і наші позиції, і підвозили те, що їм потрібно, до острова Зміїний. Тому було прийнято відповідне рішення і завдано такого удару,

– розповів Веніславський.

У відповідь на такий серйозний удар, Росія вустами своїх спікерів заявила, що атакуватиме Україну та Київ, а зокрема і центри прийняття рішень, тобто органи влади та пункти управління ЗСУ. Тобто найближчими днями може бути чимало ворожих ракетних атак.

Нардеп зауважив, що на території російського сателіта Білорусі розташовані дивізіони ракетних комплексів "Іскандер", що здатні вражати цілі на значні відстані.

Тому потрібно бути максимально обережними та пильно ставитися до сигналів повітряної тривоги,

– наголосив Федір Веніславський.

Федір Веніславський пояснив, чому варто бути максимально пильними після удару по "вишках Бойках": дивіться відео

Що відомо про удар по "вишках Бойка"