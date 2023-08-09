Цинічний удар по Запоріжжю: у МВС заявили про загиблих та постраждалих

Росія увечері 9 серпня завдала терористичний удар по житловому квартару Запоріжжя. На жаль, є жертви та постраждалі.

На жаль, внаслідок атаки загинуло 2 людей. Спершу повідомляли, що кількість жертв – 3. Водночас згодом стало відомо, що одну постраждалу людину, на щастя, вдалося реанімувати.

Зверніть увагу Росіяни атакували житловий квартал Запоріжжя: загинули люди

Окрім того, у МВС заявили про 7 постраждалих.

Запоріжжя: загинуло 2 особи, поранено – 7. Першочергово інформація була про трьох загиблих. На щастя, одну особу вдалося реанімувати. Лікарям допомагали на місці парамедики поліції,

– мовиться у повідомленні.

Деталі від Клименка

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих.

Ігор Клименко розповів, що у господарчій будівлі спалахнула пожежа. Правоохоронці вже провели поквартний обхід житлових будинків. На щастя, загиблих або травмованих не виявили. Клименко додав, що постраждали люди, які у момент удару були на вулиці.

В ОВА розповіли про руйнування

Юрій Малашко – очільник Запорізької ОВА – розповів, що росіяни зруйнували храм, а також – торговельні точки у Шевченківському районі. У кількох багатоповерхівках повибивало вікна.