Горить досі: у мережі показали пошкоджений російський корабель після удару по Севастополю
Джерело:"Крымский ветер"
Під час нічної атаки по Севастополю було пошкоджено два російські військові кораблі. Попри те, що атака була пізно вночі, окупанти досі, схоже, не загасили пожежу.
У мережі публікують світлини, як ворожий корабель палає у сухому доці в Корабельній бухті Севастополя. На кадрах можна помітити дим, а також суттєві пошкодження.
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Унаслідок удару, ймовірно, є чимало загиблих окупантів
У мережі пишуть, що, ймовірно, на світлині великий десантний корабель "Мінськ" після удару станом на ранок 13 вересня. Проте ця інформація потребує підтвердження.
Пошкоджений російський корабель у Севастополі / Фото "Крымский ветер"
За непідтвердженою інформацією, після нічних прильотів по кораблях Чорноморського флоту Росії є багато загиблих окупантів серед членів екіпажів.
Та, як у випадку із затопленням крейсера "Москва", окупантам наказано мовчати про втрати.
Водночас окупаційна влада інформує, що пожежу на судноремонтному заводі в Севастополі нібито загасили.
"Зараз аварійно-рятувальні роботи тривають, сил і всіх необхідних засобів достатньо. Відкритого вогню вже немає. Загрози для міста немає", – заявив ставленик Кремля в окупованому Криму Михайло Развожаєв.
Удари по Севастополю: подробиці
- Російська окупаційна влада та вороже міноборони бідкаються, що вночі 13 вересня Севастополь зазнав комбінованої атаки. Окупанти заявили, що під ударом була не цивільна інфраструктура, тобто військова.
- У російському міноборони повідомили про удар дронів і крилатих ракет по судноремонтному заводу. Окупанти навіть підтвердили пошкодження двох кораблів, які нібито були на ремонті.
- В українській розвідці підтвердили інформацію, що внаслідок атаки по Севастополю пошкоджено великий десантний корабель і підводний човен. У Повітряних Силах ЗСУ натякнули, що Севастополь атакували з допомогою авіації.
- В українській розвідці зазначили, що внаслідок удару також є пошкодження обладнання судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе в Севастополі.