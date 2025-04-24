Уже нівелювали російську ППО: екскерівник розвідки змоделював удар ракетами Taurus

Сили оборони атакували завод, де виробляють "Шахеди". Росіяни заявили, що їм вдалося збити один з шести дронів, кожен з яких міг переносити 250 кілограмів вибухівки.

Як би часто Владімір Путін не розповідав про "ефективність російської ППО", але насправді це не так. Генерал армії та колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж наголосив 24 Каналу, що Україна вже давно може обходити засоби захисту противника.

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Як вдалося завдати удару

У Кремлі переконують, що нібито мають тисячі новітніх систем ППО, які розмістили на всій території Росії, біля всіх важливих об'єктів. Але країна-агресорка не має високоточних компонентів, які могли б заздалегідь ідентифікувати цілі та їх збивати.

Об'єктів є тисячі, але по кожному з них ми залучаємо систему, яка розбалансовує ППО Росії, відволікає. За допомогою РЕБ та інших систем ми дезорієнтуємо протиповітряну оборону ворога,

– зазначив Микола Маломуж.

Тоді наші ударні групи, які є надзвичайно потужними й переносять великий заряд, можуть завдати удару. Тобто це не проста комбінація, а ціла система, яка має дезорієнтувати противника, відвернути увагу від наших дронів на інші об'єкти.

Росіянам дуже складно цьому протистояти, бо їхня ППО працює лише за деякими напрямками. Наприклад, захищає Москву, Санкт-Петербург та ще декілька важливих ділянок. До слова, Кримський міст мав 5 систем захисту, але Україні вдалося їх обійти.

Яку операцію можна провести з ракетами Taurus

Якщо Україна все-таки отримає ракети Taurus, то зможе завдавати комплексних ударів. У нас є надводні, підводні дрони, є інша зброя, яку можна ефективно використати.

Це можуть бути комплексні удари по мосту і поромних переправах. Тоді їм нічого не допоможе. Коли ми заходитимемо в Крим, нам треба буде повністю перекрити Кримський міст,

– підкреслив екскерівник розвідки.

Також важливими будуть удари по аеродромах, пускових установках. Розмістити там свої нові стратегічні засоби росіяни не зможуть. Отже, мовиться про велику операцію стратегічного рівня.

Тікати з Криму російські військові не зможуть, бо не буде як, тому ворога чекатимуть справжні неприємності.

Зауважимо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус скептично висловився щодо можливості надати Україні далекобійні ракети Taurus. Він спростував, що був прихильником надання такої зброї та додав, що з цього приводу є багато аргументів як "за", так і "проти".