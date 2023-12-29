Удар по житловому будинку у Львові: є жертва та 8 поранених

Під час ракетного обстрілу 29 грудня росіяни влучили у житловий будинок у Львові. На жаль, є загиблий та поранені.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок ракетної атаки пошкоджено будинок на вулиці Хоткевича.

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Що відомо про жертв та постраждалих

Максим Козицький повідомив, що станом на зараз відомо про 1 загиблого внаслідок атаки. Мер міста Андрій Садовий згодом підтвердив цю інформацію.

Також спершу було відомо про 3 поранених під час обстрілу Львова. Однак пізніше кількість постраждалих зросла до 8.

Станом на зараз відомо про одного загиблого в наслідок ракетного удару. 8 людей поранено,

– повідомив Садовий.

Максим Козицький уточнив, що усі поранені перебувають у стані середньої важкості. На момент ракетної атаки люди перебували у домівках. Більшість з них зазнали поранень через осколки вікон, які вибило вибуховою хвилею.

Наразі на місці працюють оперативні служби.

Також Андрій Садовий розповів, що окупанти пошкодили у Львові 3 школи та дитячий садок.

Внаслідок масованого обстрілу є жертви у різних куточках України