Росіяни ненавидять Львів, – у Зеленського зреагували на смертельну атаку по місту
Російські окупанти підступно вдарили по Львову вночі 6 липня. Цією атакою ворог зафіксував свою ненависть до українського міста.
Таку думку 24 Каналу висловив радник голови ОПУ Михайло Подоляк. За його словами, нічною атакою на Львів росіяни хотіли компенсувати свою слабкість на фронті.
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"Тут якраз логіка є. Це фіксація ненависті до нас. Вони ненавидять Львів", – сказав Подоляк.
Черговий удар ворога по Україні засвідчив дві речі:
- ми ніколи не домовимося з Росією;
- немає іншого варіанту збереження української державності, окрім просування вперед, знищуючи росіян.
Росія підступно вдарила по Львову вночі: дивіться відео
Росія намагається компенсувати свої поразки
Українські військові неухильно просуваються, звільняючи свої території. У відповідь росіяни підступно б'ють по мирних людях.
"Путін використовує терористичний метод, як будь-яка слабка людина, щоб компенсувати свою слабкість", – зазначив Подоляк.
Росіяни вдарили по Львову: основне
- Вночі проти 6 липня російські загарбники запустили ракети по Львову. Було влучання в багатоквартирний будинок, унаслідок чого постраждали люди. Уже відомо про чотирьох загиблих і багатьох поранених.
- Після російської ракетної атаки цієї ночі у Львові зруйновано одну з підстанцій. Як наслідок, без світла досі перебувають близько 150 абонентів.
- Повітряні сили повідомили, що ворог застосував крилаті ракети "Калібр". Пуски були з Чорного моря. Українським захисникам вдалося знищити 7 з 10 ракет.
- Під час нічної атаки по Львову ворог намагався маневрувати, щоб обійти українську ППО. Це підтверджує той факт, що перші ракети українська ППО збила в небі над Миколаївщиною та Кіровоградщиною.