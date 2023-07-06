Росіяни ненавидять Львів, – у Зеленського зреагували на смертельну атаку по місту

Російські окупанти підступно вдарили по Львову вночі 6 липня. Цією атакою ворог зафіксував свою ненависть до українського міста.

Таку думку 24 Каналу висловив радник голови ОПУ Михайло Подоляк. За його словами, нічною атакою на Львів росіяни хотіли компенсувати свою слабкість на фронті.

До вашої уваги Найбільша атака на цивільну інфраструктуру Львова за час війни, можуть бути ще жертви, – Садовий

"Тут якраз логіка є. Це фіксація ненависті до нас. Вони ненавидять Львів", – сказав Подоляк.

Черговий удар ворога по Україні засвідчив дві речі:

ми ніколи не домовимося з Росією;

немає іншого варіанту збереження української державності, окрім просування вперед, знищуючи росіян.

Росія підступно вдарила по Львову вночі: дивіться відео

Росія намагається компенсувати свої поразки

Українські військові неухильно просуваються, звільняючи свої території. У відповідь росіяни підступно б'ють по мирних людях.

"Путін використовує терористичний метод, як будь-яка слабка людина, щоб компенсувати свою слабкість", – зазначив Подоляк.

Росіяни вдарили по Львову: основне