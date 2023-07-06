Ракети довго маневрували, – ОК "Південь" про підступну нічну атаку та удар по Львову

Під час нічної атаки по Львову ворог намагався маневрувати, щоб обійти українську ППО. Однак українські захисники все одно збили більшість російських ракет.

Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, російські окупанти готувались перед ударом по Львову.

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"Щодо траєкторії – ворог намагався максимально обійти ППО. Ракети тривалий час маневрували", – сказала Гуменюк.

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Це підтверджує той факт, що перші ракети українська ППО збила в небі над Миколаївщиною та Кіровоградщиною.

Росіяни готувались до атаки Львова

Перед нічним ударом по Львову ворог методично нарощував загальну кількість корабельного угруповання, зокрема ракетоносіїв, у Чорному морі.

Ввечері 5 липня було чотири ракетоносії, споряджені 20 ракетами типу "Калібр". Протягом ночі, готуючись до атаки, росіяни додали ще два.

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Вночі проти 6 липня російські загарбники запустили ракети по Львову. Було влучання в багатоквартирний будинок, унаслідок чого постраждали люди. Уже відомо про чотирьох загиблих і багатьох поранених.

Після російської ракетної атаки цієї ночі у Львові зруйновано одну з підстанцій. Як наслідок, без світла досі перебувають близько 150 абонентів.

Повітряні сили повідомили, що ворог застосував крилаті ракети "Калібр". Пуски були з Чорного моря. Українським захисникам вдалося знищити 7 з 10 ракет.

Тепер на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають три надводних і три підводних кораблі. Враховуючи випущені "Калібри", тепер загальний залп становить 28 ракет. Це дуже високий рівень ракетної загрози, тому розслаблятися не можна.