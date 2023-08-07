Намагалися повторити історію із краматорською піцерією, – журналіст про удар по Покровську
Джерело:Денис Казанський
Російські окупанти 7 серпня вдарили по Покровську. Одна з ракет поцілила по будинку, на першому поверсі якого розміщений ресторан.
Цей заклад часто відвідують іноземці та волонтери. Про це розповів журналіст Денис Казанський.
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Окупанти намагалися повторити історію із краматорською піцерією
Казанський зазначив, що на першому поверсі обстріляного житлового будинку в Покровську розташований ресторан "Корлеоне", в якому часто бувають волонтери та іноземні журналісти, що приїжджають на фронт.
Сам бував там десятки разів. Російські нелюди били в нього – намагалися повторити історію з піцерією "РІО" в Краматорську,
– зауважив журналіст.
Він додав, що в Краматорську піцерія була окремою будівлею, а покровський ресторан розташований у житловому будинку. Тобто треба бити прямо в будинок із людьми, щоб в нього поцілити.
"І виродки це зробили. Цілеспрямовано вдарили в житлову багатоповерхівку з людьми. Уже відомо щонайменше про двох загиблих цивільних", – заявив Казанський.
Дивіться фото з місця терористичного обстрілу / Фото Донецької ОВА
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Коротко про удар по Краматорську
- Увечері 27 червня Росія завдала 2 ракетних ударів по Краматорську. Окупанти поцілили по місцевій піцерії, де перебували багато людей. Черговий теракт росіяни вчинили в роковини удару по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці.
- Ворог прицільно вдарив по скупченню людей ракетами "Іскандер". Після атаки російські пропагандисти цинічно заявили, що били по нібито місцю перебування українських військових та іноземних інструкторів.
- На думку терористів, "іноземні інструктори" – це українські діти, адже внаслідок атаки загинули 11 цивільних, серед яких троє були неповнолітніми. Мовиться про 17-річну та двох 14-річних дівчат – сестри-близнючки Анна та Юлія Аксенченко мали б у вересні святкувати свій 15-й день народження.
- Голова СБУ Василь Малюк заявив, що цей удар корегував агент російських спецслужб. Наша контррозвідка затримала його по гарячих слідах. Напередодні атаки він був біля піцерії та збирав дані для ворожої атаки.