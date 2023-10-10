Удар Росії по кафе в Грозі: серед 50 людей шукали коригувальників

У Нацполіції повідомили, як проходить розслідування теракту Росії на Харківщині. Понад 50 людей перевірили на причетність до наведення ракети окупантів на кафе-магазин у селі Гроза.

Керівник слідчого управління Національної поліції у Харківській області Сергій Болвінов заявив, що понад 50 людей перевірили на причетність до наведення російської ракети на кафе-магазин у Грозі. У цьому селі працювали поліцейські та співробітники СБУ.

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Як проходить розслідування

Болвінов повідомив, що поки обшуки та перевірки не дали результатів. Наразі робота триває.

Підозрюваного немає. У перший день ми провели обшуки. Підтвердити інформацію, що хтось конкретно навів ракету на це місце, офіційно не можу,

– сказав правоохоронець.

За його словами, на причетність до наведення російської ракети перевірили майже всіх, хто був у Грозі. Серед них був і власник кафе. Болвінов заявив, що не було здобуто інформації щодо його ймовірної причетности. Він додав, що внаслідок атаки Росії власник кафе втратив сестру та племінницю.

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Кількість жертв нещодавно зросла. Відомо, що окупанти забрали життя в 53 жителів села на Харківщині. ДНК-експертизи досі тривають.

Постпред Росії при ООН Васілій Небензя спробував виправдати цю атаку. Він збрехав, що його країна-агресорка вдарила по військових та "неонацистах". Однак у Нацполіції спростували його фейк та наголосили, що держава-терорист вбила місцевих жителів, серед яких були тільки цивільні.

Внаслідок російського теракту загинула майже вся родина Козирів. Валентина Козир заявила, що вижити вдалося лише її невістці, однак цю жінку ушпиталили у важкому стані. Валентина втратила чоловіка, доньку, сина та онука.

Існує кілька версій щодо того, як саме Росія змогла вдарити по Грозі. Слідство розглядає варіант з наведенням ракети та інші версії.